Den fynske motorvej E20 er spærret i begge retninger mellem afkørsel 56 og 57, efter at en lastbil er væltet.

Odense. Rejsetiden på den fynske motorvej E20 vil være en anelse længere tirsdag.

En lastbil med anhænger er væltet på grund af dæksprængning og spærrer således motorvejen.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Politi og redningsberedskabet er fremme på stedet.

I første omgang var motorvejen spærret i østlig retning, mens der var et enkelt spor farbart i vestlig retning. Alle spor i begge retninger er dog spærret nu i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Det drejer sig om strækningen mellem afkørsel 56 Ejby og 57 Nørre Aaby.

Lastbilchaufføren havde ikke sele på, da ulykken skete, og blev derfor kastet rundt i førerhuset, i forbindelse med at lastbilen væltede.

Han er dog sluppet uden alvorlige skader.

En personbil blev også ramt i forbindelse med ulykken. Føreren af bilen - en yngre kvinde - har ifølge vagtchefen ved Fyns Politi fået mindre knubs og er blevet kørt på skadestuen for at blive tjekket.

Tirsdag klokken 13.30 skriver Fyns Politi på Twitter, at det vestgående spor forventes åbnet inden for to timer.

Ifølge Vejdirektoratet er der efter første ulykke sket et følgeuheld i vestgående retning mellem afkørsel 55 Aarup og 56 Ejby.

- Der er helt afspærret, så forvent kødannelser og forlænget rejsetid til sidst på eftermiddagen. Benyt rute 161, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Fire biler er impliceret i følgeulykken, der skete i den kø, der opstod i forbindelse med det første uheld. Fem er kvæstede, heraf tre alvorligt.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at den østgående trafik afledes ved afkørsel 57, mens den vestgående trafik afledes ved afkørsel 56.

/ritzau/