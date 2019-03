En svinetransport væltede mandag formiddag i en rundkørsel i Viborg, og det giver visse trafikale udfordringer.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Transporten væltede i rundkørslen Vejlevej/Aarhusvej i Viborg.

Lastbilen ligger delvist i grøften, men det giver trafikale problemer, skriver politiet.

Viborg: Væltet svinetransport i rundkørslen Vejlevej/Århusvej. Den ligger delvist i grøften, men det giver i øjeblikket trafikale problemer. Find alternativ rute #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) March 18, 2019

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi fortæller til B.T., at det drejer sig om intet mindre end 650 smågrise.

»De ligger alle sammen inde i svinetransporten, og det er selvfølgelig kritisk, for så er der ikke så meget plads. En dyrlæge er på vej til stedet for at tjekke dyrenes tilstand, og så kommer Beredsskabsstyrelsen også for at hjælpe til,« siger vagtchef Simon Skelkjær.

Beredskabsstyrelsen skal blandt andet hjælpe med at få grisene læsset over i en anden svinetransport.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor lastbilen pludselig væltede.

I skrivende stund kan bilister godt komme forbi den væltede lastbil, men politiet kan ikke udelukke, at der vil opstå kø, når grisene skal fra den ene lastbil til den anden.

Opdateres...