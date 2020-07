Nordea på Vestre Stationsgade i Odense C har fredag eftermiddag været udsat for et væbnet røveri. Det oplyser Fyns Politi.

15.49 modtager politiet en anmeldelse, og røveriet skulle være sket lige før opkaldt fandt sted. Her havde en mand gået ind i banken med en pistollignende genstand og truet sig til penge.

Han var iført mørkt tøj, en motorhjelm og havde en sportstaske over skulderen.

»Han slap afsted med et mindre pengebeløb. Under 50.000 kroner,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi.

Herefter kørte manden fra gerningsstedet på en sort knallert mod Odense V.

Politiet er lige nu ved at afslutte deres undersøgelser på gerningsstedet, hvor de leder efter relevante spor og afhører bankens personale.

Herefter vil eftersøgningen af gerningsmanden gå i gang med opfølgning af vidneforklaringer.

»Jeg ved ikke, om der var andre kunder i banken, men personalet, der var til stede, er selvfølgelig meget berørte af situationen,« fortæller vagthavende ved Fyns Politi.

I dag kl. 15.48 blev Nordea på Vestre Stationsvej i Odense røvet. Gerningsmanden undkørte på en sort knallert i vestlig retning. Vi søger vidner, der har set manden eller kender ham ud fra påklædning. Manden skulle tale med meget fynsk accent. Ring på 114 med oplysninger. pic.twitter.com/SnZo0ppAc7 — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 3, 2020

Gerningsmanden er endnu på fri fod, og Fyns Politi efterlyser derfor vidner, der har set manden.

Har du set manden, så kontakt Fyns Politi på 114.