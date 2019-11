Gerningsmanden smuglede to pistoler ind i en kage, da en 24-årig mand tirsdag blev befriet fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Det fortæller fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Psykiatrien Vest Helle Brink til B.T.

»Vores personale havde dækket op i besøgsrummet til kage og kaffe, fordi han skulle have besøg af en ven. Men inden personalet når at forlade lokalet, så åbner vennen kageæsken, og nede i kagen er der gemt to pistoler. Man kunne ikke se pistolen, når man åbnede kageæsken,« fortæller Helle Brink og fortsætter:

»Så bliver personalet holdt op med pistoler, og den ene skyder i gulvet. Jeg ved ikke, hvem der skyder, men den ene af dem gør det for at understrege alvoren,« forklarer hun og tilføjer, at det således kun var en person, der var inde på afdelingen for at befrie Hemin Dilshad Saleh, mens en håndfuld personer ventede udenfor.

Undervejs i den væbnede befrielsesaktion, der sammenlagt varede ganske få minutter, fik en de ansatte på stedet også holdt en pistol mod nakken, fortæller Helle Brink.

»De var meget kommanderende og vedholdende. Så personalet lukker dem selvfølgelig ud gennem slusen. Vi er ikke gearet til våben og bandeslagsmål, det her er jo et hospital,« understreger ællestillidsrepræsentanten.

Ifølge Helle Brink ankom Hemin Dilshad Saleh til afdelingen i sidste uge, fordi han skulle have foretaget en mentalundersøgelse, og selv om han i øjeblikket er varetægtsfængslet for et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro og tilsyneladende er et ledende medlem af bandegrupperingen NNV-gruppen, så var han ikke under bevogtning på stedet.

»Vi havde fået oplyst, at han ikke længere var farlig, så han kunne sagtens være her,« siger Heller Brink.

