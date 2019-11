Hvorfor var bandelederen Hemin Dilshad Saleh ikke tættere bevogtet, da han var indlagt på Psykiatrisygehuset Slagelse?

Det er et spørgsmål, som Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, stiller i kølvandet på den dramatiske fangeflugt.

»Jeg forstår ikke noget som helst af det,« indleder retsordføreren, inden han fortsætter:

»Han er jo kendt for tidligere at have været eftersøgt, og han har tidligere været mandsopdækket af politi, så der er al mulig god grund til, at man havde passet bedre på ham. Alle alarmklokker har jo ringet,« siger Peter Skaarup om den væbnede befrielsesaktion tirsdag eftermiddag, hvor der blev affyret skud.

Reaktionen kommer efter, at fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Psykiatrien Vest Helle Brink onsdag kunne fortælle B.T., at 24-årige Hemin Dilshad Saleh ikke var underlagt besøgskontrol på den psykiatriske afdeling, og at man på sygehuset i øvrigt havde fået oplyst, at han 'ikke længere var farlig'.

Det er således på trods af, at Hemin Dilshad Saleh, der angiveligt er et ledende medlem af bandegrupperingen NNV-gruppen, som i øjeblikket er i konflikt med banden Brothas, i øjeblikket sidder varetægtsfængslet i surrogat for et brutalt overfald begået i en frisørsalon på Nørrebro sammen med en håndfuld andre personer under bandekonflikten i 2017.

Peter Skaarups spørgsmål er imidlertid ikke sådan lige til at få svar på.

I forsøget har B.T. nemlig været i kontakt med Kriminalforsorgen, Københavns Politi, Sydjællands og Lolland-Falsters Politi samt Region Sjælland.

Og mens de to politikredse ikke kunne sige noget og henviste til den redegørelse, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har efterspurgt i sagen, så lød meldingen fra Kriminalforsorgen, at det er Region Sjælland, der skulle besvare spørgsmålet, når der var tale om en varetægtsfængsling i surrogat:

'I vores retspsykiatriske afdeling er der indlagt patienter under meget forskellige vilkår. Det er domstolen, der fastsætter de retslige foranstaltninger og restriktioner i forhold til den enkelte patient. Herunder besøgs- og brevkontrol,' lyder det fra Region Sjælland.

Hurtig redegørelse

Det betyder med andre ord, at Peter Skaarup formentlig først får svar på sit spørgsmål, når redegørelsen er klar – om to måneder.

Men det går alt for langsomt, mener Peter Skaarup.

»Den redegørelse skal ligge der i løbet af få dage, så vi vil bede ministeren om at udvise rettidig omhu og få det gjort i en fart,« siger Peter Skaarup.

Foreløbig er Hemin Dilshad Saleh fortsat på fri fod, men siden onsdag er tre mænd, der formodes at have været en del af den væbnede befrielsesaktion, blevet anholdt af politiet. To af dem blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag eftermiddag sigtet for at have hjulpet Hemin Dilshad Saleh, men nægter sig begge skyldig.

Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, oplyser til B.T., at man fortsat efterforsker sagen bredt. Han ønsker ikke at kommentere oplysninger om, at Hemin Dilshad Saleh ifølge svenske medier formodes at være på vej ud af Danmark.

»Vi er på et meget tidligt tidspunkt i efterforskningen.«