Varm halloween?

Det kunne i hvert fald godt tyde på, at man ikke skal være klædt ud som Chewbacca eller Pikachu i heldragt.

For det danske efterårsvejr ser ud til at blive markant varmere endnu.

Men først skal vi lige over mandag og tirsdag, som kan ende med en del regn og torden. Det forklarer Frank Nielsen, der er vagthavende meteorlog ved DMI.

»Vi har startet mandagen ud med, at det natten igennem har regnet. Her fra tidlig morgen har regnen dog rykket sig til de nordlige dele af landet.«

»I løbet af dagen klarer det op, men der kommer byger, især i det jyske, hvor de også kan indeholde torden. Det vil dog være forholdsvis tørt i de sydøstlige dele af landet.«

Mandag vil temperaturen være på omkring 13-16 graders varme.

»Tirsdag får vi en blanding af spredte byger og nogen sol. Det kommer til at blæse lidt mere, og der vil være let til frisk vind,« siger Frank Nielsen.

Han forklarer yderligere, at der i Sydeuropa har været mere varmt end normalt. Og det kan vi få glæde af i løbet af ugen.

»Der er i gang med at blive opbygget et nyt kraftigt højtryk fra Centraleuropa, som trækker nordpå. Det betyder, at vi får meget varme over Europa og også Danmark. Det giver dog lidt skyer, dis og tåge, men det tyder på at solen bryder igennem torsdag, fredag og lørdag.«

»Derfor kan vi få 17-18 grader, men jeg vil ikke udelukke, at man kommer nær de 19-20 grader fredag og lørdag.«