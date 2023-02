Lyt til artiklen

De var hver især tiltalt for at have været i besiddelse af et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Siden oktober har de siddet varetægtsfængslet – og nu fortsætter livet bag tremmer.

Retten på Bornholm idømte torsdag en 19-årig mand to år og fire måneders ubetinget fængsel. Hans far på 44 år blev idømt to år og tre måneders fængsel.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Dommen falder på baggrund af et hændelsesforløb, hvor den 19-årige havde anskaffet sig en pistol med to tilhørende magasiner.

I forening med sin far har han opbevaret pistolen og magasinerne for efterfølgende at have transporteret våbnet til en tredje part – en 24-årig mand – med henblik på salg.

Men handlen mislykkedes.

På adressen, hvor våbenhandlen angiveligt skulle have fundet sted, blev der ifølge politiet nemlig begået et røveri af seks andre tiltalte i sagen – og her blev indholdet af pistolkassen stjålet. De seks andre blev anholdt kort efter og afventer fortsat, at deres sag kommer for retten.

Faren, sønnen og den 24-årige bekendte er alle bosiddende på Bornholm, men den 19-årige og 44-årige er tyske statsborgere. Anklagemyndigheden påstod udvisning, men de slap i stedet med en advarsel.

Den 24-årige blev idømt 10 måneders fængsel for besiddelse af pistolen og dertilhørende magasiner.

