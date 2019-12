To mænd idømmes henholdsvis ti og ni års fængsel for at have haft et våbenlager i en villa i Skævinge i Nordsjælland.

Det har et nævningeting tirsdag afgjort ved Retten i Hillerød, oplyser anklager Rasmus von Stamm.

Mændenes lager bestod blandt andet af 12 gaspistoler, der var omdannet, så de fremstod som pistoler af mærket Glock 25 og kunne skyde med skarpt, ligesom de lå inde med en Smith & Wesson-revolver og en Ruger-revolver.

Hertil fandt politiet 300 stykker ammunition. Alt sammen var gemt i villaen i Skævinge.

Desuden var den 42-årige, der blev idømt ti års fængsel, også i besiddelse af tre kilo kokain, som politiet fandt i villaen.

Den 39-årige er ikke kendt skyldig i besiddelse af narkoen, men for at have overdraget det.

Derudover gemte den 42-årige på et stort lager af designermøbler, som anklager Rasmus von Stamm ville have konfiskeret, men det afviste retten.

Politiet fandt således blandt andet frem til stolene 'Ægget' og 'Svanen' designet af Arne Jacobsen, Hans J. Wegners 'Wing Chair' og et elipsebord designet af Piet Hein, da de ransagede boligen.

Sagen har ligget hos specialgruppen Særlig Efterforskning Øst (SEØ). SEØ arbejder med at opklare organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.

Specialgruppen fandt frem til våbenlageret 10. januar i år og anholdt den 42-årige på stedet.

Man fandt først frem til den 39-årige 10. maj. Mændene har siddet varetægtsfængslet siden anholdelserne.

Den 39-årige ankede dommen på stedet, mens den 42-årige udbad sig betænkningstid. Der er fortsat navneforbud i sagen.

/ritzau/