Salget af peberpray eksploderer, fortæller Københavns største våbenhandler. Også i Århus er der stor interesse for de nu lovlige våben.

En spraydåse med chilivæske er blevet danskernes foretrukne selvforsvarsvåben. Et enkelt sprøjt får øjne og svælg til at svide så voldsomt, at det kan pacificere en hjemmerøver eller voldtægtsforbryder.

1. januar 2018 blev det lovligt for personer over 18 år at købe og eje en peberspray. Den lovændring har fået danskerne til at valfarte til landets våbenhandlere.

Hunters House er den største våbenhandler i København, og her fortæller salgsansvarlig i våbenafdelingen, Carsten Lønberg, at man har solgt flere tusinde flasker peberspray.

»Salget er eksploderet. Vi var forberedt på, at der ville være stor efterspørgsel, men vi er en smule overraskede over, hvor mange der har købt peberspray,« siger Carsten Lønberg.

Det er også kommet bag på ham, hvem der køber peberspray.

»Der kommer ikke så mange unge kvinder, som vi havde forventet. Kunderne er primært mænd over fyrre. Det er mit indtryk, at de køber dem til deres koner. Mange anskaffer den efter at have været udsat for indbrud eller hjemmerøveri,« fortæller Carsten Lønberg.

Han erkender, at der også bliver solgt peberspray til personer med tvivlsomme hensigter.

Folketingsformand Pia Kjærsgaard (DF) er en af de varmeste fortalere for lovliggørelsen af peberspray. I 2003 fik hun en bøde på 3000 kroner for overtrædelse af våbenloven ved at være i besiddelse af en dengang ulovlig peberspray.

»Der kommer nogen, hvor man ud fra deres påklædning og attitude tænker, at de nok ikke køber den til natbordsskuffen. Men det er ganske få,« siger han.

Lovændringen tillader kun, at man har peberspray stående i sit eget hjem. Det er fortsat en overtrædelse af våbenbekendtgørelsen at bære peberspray på gaden.

»Vi går meget op i at forklare folk reglerne, og folk bliver som regel meget overraskede, når de hører, at de kun må have den derhjemme,« siger Carsten Lønberg.

Peberspray findes i forskellige modeller og størrelser, og den mindste model er ifølge Carsten Lønberg den mest populære.

Peberspray findes i flere forskellige størrelser.

Også i Århus-området er interessen for peberspray stor. Andreas Østergaard Pedersen, der er PR-ansvarlig i firmaet Grejfreak.dk fortæller, at firmaet har solgt 350 pebersprays siden 10. januar. Dette til trods for, at nethandelfirmaet ikke må sende peberspray med posten.

»Vi kan mærke en tydelig overvældende interesse for peberspray. Der er kunder, som er gået tomhændet hjem, fordi vi ikke havde flere på lager, og de er så kommet igen nogle dage senere, når vi har fået nye leveringer,« siger han.

Hos Grejfreak.dk er kunderne både mænd og kvinder i alle aldre.

»Der er en del kvinder, der køber dem, fordi de føler sig fysisk underlegne, hvis der skulle komme en indbrudstyv,« siger Andreas Østergaard Pedersen.

Hvis man har indbrud i sit hjem, bør man dog tænke sig om en ekstra gang, inden man giver tyven en omgang peberspray. Det kan det nemlig være strafbart at sprøjte tyven i øjnene med peberspray, med mindre der er tale om direkte selvforsvar.

Det fremgår af politiets hjemmeside, hvor man også kan læse en mere detaljeret gennemgang af reglerne.