Der er både flere celler og flere fængselsbetjente på vej til at aflaste de fyldte fængsler, lover V-ordfører.

København. Der er lys forude for fængsler og arresthuse, som har en belægning på 99,99 procent i gennemsnit. Der er allerede ved at blive opført 150 ekstra fængselsceller, og der er også ved at blive ansat flere fængselsbetjente.

Det påpeger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

Indsatte deler ifølge Berlingske flere steder celler og afsoner i fængslers it-rum, værksteder eller besøgslokaler.

Men løsningen er ifølge V-ordføreren altså på vej - dels i form af nye fængselspladser i Storstrøm og i Udlændingecenter Ellebæk og dels i form af 250 nye fængselsbetjente til Kriminalforsorgen.

Preben Bang Henriksen angiver en forklaring på det øgede pres på fængslerne.

- Overbelægningen viser en markant og kontant indsats overfor rocker- og bandemedlemmer. Det er hovedårsagen til, at vi har den belægningsprocent, vi har i dag.

I alt 33 institutioner har flere indsatte end celler. Det viser tal fra Kriminalforsorgen

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye kalder det kritisk. Der mangler både plads og personale, mener han.

- For de indsatte betyder det, at fokus kommer til at være på meget andet end resocialisering, fordi vi skal servicere så mange fanger på gangen, siger Kim Østerbye til Ritzau.

- Samtidig har vi mere end 400 bandemedlemmer inde, som vi skal mandsopdække.

Hver fængselsbetjent arbejder mindst tre-fire dage mere hver måned, for at vagtplanerne kan hænge sammen. Så vokser sygefraværet og utilfredsheden med arbejdsmiljøet, påpeger Kim Østerbye.

Folketinget har besluttet, at den gennemsnitlige belægning højst må være på 95 procent om året for arresthusene og 96 procent for fængslerne.

Spørgsmål: Er overfyldte fængsler selvskabte problemer med bandepakker?

- Vi kunne godt have ladet være at lave bandepakker. Men regeringen valgte at svare igen. Nu ser vi konsekvensen: Hver tredje rocker- og bandemedlem sidder i fængsel, siger Preben Bang Henriksen.

- Det giver en akut overbelægning, indtil vi får løst problemet.

/ritzau/