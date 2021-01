Dansk Folkepartis næstformand hænger i et limbo. Dybt betænkeligt, mener Venstres Preben Bang Henriksen.

Det er både et retssikkerhedsmæssigt og et demokratisk problem, at Bagmandspolitiet er lang tid om at afgøre sagen om Morten Messerschmidt (DF).

Det mener Preben Bang Henriksen (V), der er formand for Folketingets retsudvalg.

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer i sagen. Enten skal der rejses en tiltale, eller også skal der ske påtaleopgivelse. Men man kan ikke have en mand hængende i limbo i så lang tid, siger venstremanden.

Det var tilbage i august 2016, at den daværende EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF) blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld - henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond.

Siden har sagen været undersøgt af EU's kontor til bekæmpelse af svig, Olaf, og af Bagmandspolitiet, Søik.

Mistanken drejer sig tilsyneladende om misbrug af offentlige midler og om identitetstyveri.

Mandag har Messerschmidts advokat, Peter Trudsø, oplyst, at politiet for tredje gang har udskudt en afgørelse.

Først lød det, at der ville komme en afklaring ved udgangen af 2020. Så hed det sig, at det ville ske i første kvartal af i år. Men senest har Folketingets retsudvalg fået at vide, at spørgsmålet om tiltale ventes afgjort i første halvår.

- Det er i sig selv retssikkerhedsmæssigt dybt betænkeligt, at der er gået så lang tid, siger Preben Bang Henriksen med henvisning til, at politianmeldelsen skete for fire et halvt år siden.

- Men her har vi også et demokratisk problem, fordi en toppolitiker er sat helt eller delvist ud af spillet, siger han.

Morten Messerschmidt er næstformand for Dansk Folkeparti og medlem af Folketinget.

I forvejen har Jens Rohde, der mandag har forladt De Radikale, kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd om forløbet. Nu skal dette møde fremskyndes, mener retsudvalgets formand.

- Vi vil bede om en redegørelse for de enkelte efterforskningsmæssige skridt, der er foretaget i sagen, siger Preben Bang Henriksen.

I et svar til retsudvalget forsikrer Bagmandspolitiet, at sagen er "højt prioriteret". Man forklarer, at der er iværksat en efterforskning, efter at Olaf kom med en rapport i oktober 2019.

"Efterforskningen involverer blandt andet afhøring af en række personer samt indhentelse og gennemgang af yderligere materiale", hedder det.

Morten Messerschmidts advokat, Peter Trudsø, mener, at sagen burde have været lukket for længst.

Han bekræfter, at Messerschmidt har været afhørt af såvel Olaf som Bagmandspolitiet.

/ritzau/