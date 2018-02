Køber man stoffet MDMA uden at kende til det præcise indhold, kan det være farligt at indtage, siger ekspert.

København. Når unge indlægges med en overdosis, er der vigtigste hurtigt at finde ud af, hvilket stof de har taget.

Det fortæller Henrik Rindom, der er psykiatrisk overlæge hos Novavi, der er Danmarks største udbyder af alkohol- og stofbehandling.

- Det er meget vigtigt hurtigst muligt at finde ud af, hvad de har taget, så man ved, hvad man skal gøre for at hjælpe dem, i stedet for alt det her gætteri, siger han.

Lørdag morgen er to unge piger blevet indlagt i Esbjerg efter formentlig at have taget MDMA. Det sker efter, at en 15-årig dreng fra Haslev tidligere på ugen døde af en forgiftning af stoffet MDMA, der er det aktive stof i ecstasy.

Ifølge Henrik Rindom er MDMA ikke farligere stof end andre stoftyper. Men hvis det købes på nettet eller af en ukendt pusher, som brugerne ikke kender, kan de risikere at få noget andet, end det de regner med.

- Når de ikke kender til koncentrationer og reelt ikke ved, hvad det er, de har fået, fordi det er købt for eksempel er købt på nettet eller af en pusher, de ikke kender, så bliver det farligt, siger han.

/ritzau/