Vollsmose har længe været en omdiskuteret bydel i Odense – og den er blevet diskuteret positivt såvel som negativt af både politikere, odenseanere og resten af Danmark.

Og nu begynder bydelen så småt at være på folks læber igen. Denne gang i negativ sammenhæng.

I den seneste tid har der nemlig været et stigende antal episoder i bydelens center Vollsmose Torv, som har skabt uro og utryghed. Det skriver Vollsmose Avisen i et opslag på Facebook.

Og ifølge Vollsmose Avisen er det unge mennesker helt ned til 15 år, som udviser utryghedsskabende adfærd.

»Derfor bliver der appelleret til, at forældre i bydelen tager en alvorlig samtale med deres børn om situationen,« skriver Vollsmose Avisen i opslaget og fremhæver, at konsekvenser af den stigende utryghed i området kan være, at Vollsmose Torv bliver lukket i en periode.

»Ingen er interesserede i, at centeret lukkes i kortere eller længere perioder. Derfor opfordres alle forældre, samt andre gode lokale kræfter, til at hjælpe de unge med at forstå alvoren,« skriver avisen videre.

Af opslaget fremgår det, at flere parter står sammen om meldingen om den stigende utryghed i odense-bydelen.

Både Boligsocialt Hus, SSP Odense og Fyns politi er anført som kilder, der danner baggrund for opslaget.