Selv om hverdagen - i al fald på overfladen - så småt er ved at vende tilbage hos beboerne i bebyggelsen Apotekerhaven i Holbæk, er intet alligevel som det plejer.

For utrygheden og ængstelsen råder, efter en massiv og utvivlsomt præcis koordineret politiaktion mod en lejlighed fandt sted i weekenden, hvor kampklædte og stærkt bevæbnede betjente slog til med fuld styrke.

Sideløbende har der også været en massiv politiaktion mod en villaadresse på Anders Larsens Vej et andet sted i den nordvestsjællandske by.

Men aktionerne og baggrunden for dem er fortsat totalt mørkelagt, og det skaber ængstelse særligt i Apotekerhaven, hvor der bor mange familier med mindreårige børn.

Foto: presse-fotos.dk

»Jeg stod udenfor og røg, da de rykkede ind lørdag aften, så jeg så det, da det skete. Politiet kørte først en bil i høj fart ind over et græsstykke og hen lige foran lejligheden og blokerede vejen til den ene side. Og så kom de ellers løbende fra den anden side. De var mange, og de havde automatvåben. Man kunne høre en dør blive brudt op lige efter,« fortæller en af naboerne, hvis navn er B.T. bekendt, men som ikke ønsker at stå frem offentligt.

Naboen, som selv er forælder til en datter, sørgede for at den lille pige ikke så noget, så hun ikke blev bange.

»Min datter opdagede det ikke, for jeg gik ind og rullede gardinerne for vinduerne netop for, at hun ikke skulle blive utryg. Men dem der bor lige overfor, hvor det skete, har børn, og de kunne ikke undgå at stå og se det hele.«

»De havde oven i købet nogle andre børn på besøg på det tidspunkt, og det er klart, at de børn har brug for en eller anden form for tryghed efter det her. Vi har behov for at få noget at vide. Behov for at få nogle svar,« siger beboeren i Apotekerhaven.

Midt- og Vestsjællands Politi holder kortene hermetisk tæt til kroppen i den mørkelagte sag, hvor en eller flere personer søndag aften er blevet fremstillet i grundlovsforhør for dobbelt lukkede døre. Foto: presse-fotos.dk

Flere har set en og nogle to personer - mænd - blive ført væk fra stedet i håndjern. Ligesom en bil er blevet hentet fra p-pladsen til formentlig nærmere teknisk undersøgelse.

På døren til den pågældende stuelejlighed, som politiet slog til mod, sidder navneskiltet stadig.

Det er et udenlandsk klingende navn.

Indtil videre holder Midt- og Vestsjællands Politi kortene millimeter-tæt ind til kroppen.

Kampklædte betjente og siden kriminalteknikere i hvide dragter slog til mod en adresse i Apotekerparken i Holbæk lørdag aften. Teknikerne arbejdede på stedet langt ind i det næste døgn. Foto: presse-fotos.dk

B.T. har talt med vicepolitiinspektør Jacob Olsen, som afviser på nuværende tidspunkt at give offentligheden blot en flig af et indblik i det, der ligner en koordineret anti-terroraktion.

»Jeg har ingen kommentarer,« siger Jacob Olsen på spørgsmålet om, hvorvidt det handler om terrormistanke eller ej.

Sent søndag aften blev en eller flere anholdte i aktionerne i Holbæk fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Det skete under et massivt og stærkt bevæbnet politiopbud, hvilket tydeligt indikerer, at der kan være tale om formodet yderst alvorlig kriminalitet.

Jacob Olsen ønsker ikke at oplyse, hvor mange der blev fremstillet i grundlovsforhør søndag.

»Grundlovsforhøret blev holdt for dobbelt lukkede døre,« siger han.

Hvilket betyder, at offentligheden end ikke kan få indblik i sigtelsen mod den eller de, der er blevet fremstillet for en dommer.

I forhold til utrygheden hos beboerne i Apotekerhaven er der heller ikke megen hjælp at hente hos vicepolitiinspektøren på nuværende tidspunkt:

»Jeg kan ikke kommentere på det, du spørger til,« siger Jacob Olsen.