Nævningetinget ved Retten i Aalborg tror ikke en meter på det, som Thomas Thomsen har fortalt om den nat, Mia Skadhauge Stevn drog sit sidste suk.

Faktisk mener man modsat, at hans forklaring er utroværdig. Konstrueret til lejligheden. Og vigtigst af alt: i det store hele usand.

Fire gange bruger retten ordet 'utroværdig' i sin skyldkendelse.

Og flere andre steder lyder det, at det er »ubetænkeligt at afvise tiltaltes forklaring«.

Eksempelvis har Thomas Thomsen fortalt, at han natten til 6. februar 2022 kørte rundt i Aalborg for at mærke stemningen fra bylivet efter den lange coronanedlukning. Men det tror retten ikke på.

Retten tror heller ikke på, at nordjyden samlede en 22-årige sygeplejerskestuderende op for at give hende et lift hjem.

»Disse forklaringer fremstår som ganske utroværdige og konstruerede til lejligheden,« lyder det således i skyldkendelsen.

Hans forklaring om, at Mia Skadhauge Stevn skulle være afgået ved døden efter at være faldet i skoven ved Hammer Bakker, hvorved remmen fra hendes taske sad om hendes hals, er også på flere punkter ganske utroværdig, spørger man retten.

Mia Skadhauge Stevn døde efter alt at dømme ved hans hånd. Ved kvælning.

Det fastslår nævningetinget, som dog ikke har fundet det bevist, at der den februarmorgen blev begået en voldtægt.

Thomas Thomsen har selv forklaret, at han og den unge kvinde tog ud til Hammer Bakker for at dyrke frivillig sex. Men heller ikke dette har retten fundet plausibelt.

Mens man altså ikke mener, at beviserne for, at der er foregået en voldtægt, er til stede, har retten fundet Thomas Thomsen skyldig i voldtægtsforsøg. I skyldkendelsen lyder det:

»Retten finder det bevist, at tiltaltes motiv var af seksuel karakter.«

Foruden voldtægtsforsøg og drab er den 38-årige mand fundet skyldig i usømmelig omgang med lig, hvilket han også retssagen igennem har erkendt.

Hans forbrydelser bør ifølge Retslægerådet koste ham en forvaringsdom. Han er nemlig, lyder det i mentalerklæringen, særligt farlig.

Der er strafprocedurer og dom i sagen torsdag.

