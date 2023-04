I næsten fem år har Hanne Petersen dagligt tjekket nyhedssider i alle de lande, der støder op til Østersøen.

»Jeg har hele tiden håbet, at det pludselig ville blive opklaret, hvad der var sket med min lillebror René,« siger den 68-årige kvinde fra Kirke Hvalsø nær Roskilde.

Hendes bror forsvandt sporløst 4. august 2018, efter at han fra havnen i Ishøj om eftermiddagen var sejlet ud i Øresund i sin båd.

Næste dag blev hans båd fundet drivende i Faxe Bugt – tom og med motoren i gang. Det udløste en storstilet eftersøgning med redningshelikoptere, fly og fartøjer fra både danske og svenske myndigheder.

»Vi leder efter en nål i en høstak, fordi det er uvist, om personen eventuelt er faldet over bord, og hvor langt han er drevet,« lød det fra vagtholdslederen i Forsvarets Operationscenter.

Og dagen efter meddelte dansk politi og forsvar, at eftersøgningen af René, der var far til tre børn, blev indstillet.

»Siden har jeg hver evig eneste dag været inde for at tjekke nyhedssider i Tyskland, Polen, Sverige og andre lande i håb om, at der var nyt om min bror. Men intet skete i næsten fem år, hvor han hele tiden var i vores alle sammens tanker,« fortæller Hanne Petersen til B.T.

Lige indtil forrige uge. Her opsøgte to danske politibetjente ud af den blå luft familien for at underrette dem om, at mysteriet om deres familiemedlem var opklaret.

Liget af den døde danske sejler var blevet fundet på den svenske side af Øresund tæt ved Øresundsbroen.

Det viste sig at være sket allerede for næsten fem år siden.

Her fandt en kajakroer ham død i vandet 14. august 2018. Men på grund af fejl i håndteringen hos svensk politi havde man i årevis glemt at underrette Renés familie om fundet.

»En sagsbehandler fra svensk politi har undskyldt og beklaget i en sms til os. Selvfølgelig er det en lettelse at vide, at min bror nu er blevet fundet, men jeg kan alligevel ikke helt finde ro i det,« siger Hanne Petersen.

Jeg kan ikke lade være med helt tiden at spekulere på, hvordan pokker det kunne gå så galt i Sverige,« siger Marianne Petersen, der først med næsten fem års forsinkelse fik at vide, at hendes bror var blevet fundet druknet i Øresund. Foto: Privat Vis mere Jeg kan ikke lade være med helt tiden at spekulere på, hvordan pokker det kunne gå så galt i Sverige,« siger Marianne Petersen, der først med næsten fem års forsinkelse fik at vide, at hendes bror var blevet fundet druknet i Øresund. Foto: Privat

»Jeg kan ikke lade være med helt tiden at spekulere på, hvordan pokker det kunne gå så galt i Sverige, så jeg ikke kunne få sagt ordentligt farvel til min bror,« tilføjer hun.

Sagsbehandleren fra det svenske politi skriver blandt andet, at »det tog for lang tid, før alle vores undersøgelser var færdige, og det beror delvist på, at jeg selv og min daværende efterforskningsleder ikke fuldt ud vidste, hvad der skulle gøres«.

Senere er det angivelig også gået galt, da svensk politi elektronisk skulle overdrage oplysningerne om den uidentificerede dødfundne og hans signalement til det internationale politisamarbejde Interpol.

Renés lig kom i over to år til at ligge uidentificeret i et svensk kølerum, inden han i al ensomhed blev begravet som ukendt 26. september 2020 i kistelunden på Östra Kyrkogården i Malmø.

René blev i 2020 begravet i ensomhed som ukendt på en anonym kirkegård i Malmø. Nu vil familien have hans kiste gravet op, efter at de i sidste weekend besøgte den svenske kirkegård. Foto: Privat Vis mere René blev i 2020 begravet i ensomhed som ukendt på en anonym kirkegård i Malmø. Nu vil familien have hans kiste gravet op, efter at de i sidste weekend besøgte den svenske kirkegård. Foto: Privat

Det skete klokken 11 om formiddagen, hvor kun den svenske bedemand var til stede. Han kendte kun to identifikationsnumre på liget – det ene var fra politiet, det andet fra det svenske skattevæsen.

»Min brors lig blev hentet på retsmedicinsk afdeling, men da de jo ikke kendte hans religion, blev der ikke lavet en egentlig begravelsesceremoni. Hans kiste kom bare i jorden i et anonymt gravsted,« fortæller søsteren.

Med bedemandens hjælp er det dog nu lykkedes Hanne Petersen præcist at lokalisere det sted, hvor Renés kiste blev sænket i jorden.

Familien besøgte den svenske kirkegård i sidste weekend og havde det godt med omsider at være kommet i det mindste så tæt på det afdøde og længe forsvundne familiemedlem.

En stor eftersøgning blev sat i gang, da den forladte båd fra Ishøj blev fundet drivende i Faxe Bugt søndag 5. august 2018. Foto: Forsvaret Vis mere En stor eftersøgning blev sat i gang, da den forladte båd fra Ishøj blev fundet drivende i Faxe Bugt søndag 5. august 2018. Foto: Forsvaret

»Derfor er det nu også vores plan, at kisten skal graves op og kremeres, så han kan blive ordentligt bisat i Danmark. Ironisk nok var det faktisk hans store ønske, at han efter sin død gerne ville have sin aske spredt ud i Øresund,« smiler Hanne Petersen.

Det var Københavns Vestegns Politi, der på svensk foranledning stod for den stærkt forsinkede underretning af Renés familie. Her forklarer vicepolitiinspektør Claus Bardeleben, at den aktuelle sag er usædvanlig.

»Jeg har kun oplevet den ene sag af denne karakter i min tid i politiet.«

»Vi har ikke fået en egentlig forklaring på, hvad der er gået galt, men er bare blevet bedt om at orientere familien. Når man står med en savnet person, laves der en efterlysning hos det internationale politisamarbejde Interpol. Det samme sker, når man finder en ukendt person død.«

59-årige Keld René Christensen fotograferet få timer før, at han tog ud på sit livs sidste sejltur. Næsten fem år gik der, før hans familie fik besked om hans død, fordi svensk politi sjuskede med sagsbehandlingen. Foto: Privat Vis mere 59-årige Keld René Christensen fotograferet få timer før, at han tog ud på sit livs sidste sejltur. Næsten fem år gik der, før hans familie fik besked om hans død, fordi svensk politi sjuskede med sagsbehandlingen. Foto: Privat

»Herefter vil der typisk sidde nogle politifolk i både Interpol og de enkelte lande for at holde øje med, om der kan være et match mellem alle efterlysningerne. I dette tilfælde er det, så vidt jeg har fået oplyst, tysk politi, der bliver opmærksom på matchet. De skulle have nogle ret store afdelinger for den slags dernede,« tilføjer vicepolitiinspektøren fra Vestegnen.