Søndag aften skete der en noget usædvanlig episode foran Tivoli Friheden i Aarhus.

En kvindelig bilist holdt ulovligt parkeret på en cykelsti foran forlystelsesparken, og det udløste en parkeringsbøde, kvinden bestemt ikke var tilfreds med.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Faktisk var kvinden direkte uforstående over for, at hun skulle have en bøde.

Så i stedet for at tage imod afgiften, trykkede hun på speederen og kørte i farten parkeringsvagtens fod over.

»Man skal aldrig køre nogen over – og heller ikke nogen, der er i gang med at udføre sit arbejde,« siger Anders Lai, pressekonsulent hos Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, til B.T.

Anders Lai fortæller videre, at parkeringsvagter ofte er udsat for lidt af hvert, men at søndagens episode alligevel adskiller sig.

»Det er heldigvis et særtilfælde, og det hører bestemt ikke til hverdagen, at nogen bliver kørt over,« siger han.

Parkeringsvagten, der blev ramt af vejvreden, er okay efter omstændighederne, hvor han har fået nogle knubs og nu er sygemeldt et par dage.

Østjyllands Politi er informeret om episoden og vil efterforske sagen nærmere i samarbejde med Teknik og Miljø, oplyser Anders Lai.