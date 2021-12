På et helt almindeligt værtshus i Odense på en helt almindelig tirsdag aften spillede Henrik Pedersen et helt almindeligt spil billard med sine venner.

Men aftenen forvandlede sig hurtigt til at blive alt andet end almindelig.

For billardspillet på Havhesten, som altså er værtshusets navn, blev afbrudt af tre skud fra gaden. Og to af de skud ramte og dræbte den dengang 36-årige Henrik Pedersen.

11 år er der gået, siden skuddene faldt og dræbte en uskyldig mand. Men gerningsmanden bag forbrydelsen er stadig ukendt.

Selvom 11 år er gået, er det dog ikke en sag, man har glemt i Fyns Politi.

Nærmere tvært imod.

Det fortæller vicepolitiinspektør Jack Liedecke til B.T.

»Når der kommer nye oplysninger i sager som eksempelvis drabet på Havhesten, vil det altid afføde en vurdering af, om efterforskningen skal genoptages. Men det hele afhænger af de nye oplysninger, som bliver bragt til bordet,« siger Jack Liedecke.

Havhesten var et værtshus i det centrale Odense, som var kendt i området som et sted, hvor der blev handlet med hælervarer, og hvor narkoi kunne købes på gaden lige foran værtshuset. Arkivfoto. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Havhesten var et værtshus i det centrale Odense, som var kendt i området som et sted, hvor der blev handlet med hælervarer, og hvor narkoi kunne købes på gaden lige foran værtshuset. Arkivfoto. Foto: Sonny Munk Carlsen

Efter at drabet fandt sted, fik det massiv omtale i medierne. For hvorfor skulle en 36-årig familiefar skydes? Og hvem stod bag?

Henrik Pedersen var inspektør hos et kølefirma ved navn Novenco. Han var single og havde en datter på ti år. Han havde ifølge politiet ingen tilknytning til Odenses bandemiljø.

Tilsyneladende var den tragiske hændelse altså tilfældig.

Faktisk var der kun én ting, som kunne forklare, hvorfor Henrik Pedersen den dag blev skudt.

For selvom han ingen tilknytning havde til bandemiljøet, så lignede han efter sigende rockeren Kenneth Peder Haugstrup.

Skuddene, som fløj gennem Havhestens rude den aften, var altså slet ikke tiltænkt Henrik Pedersen. Han blev simpelthen forvekslet med en anden.

Og til spørgsmålet om, hvem der stod bag skuddene, vidste politiet, at der var tale om to gerningsmænd.

De to mænd kørte sammen på en scooter og standsede foran værtshusets vindue. Den bageste af de to mænd affyrede skud gennem værtshusets vindue, hvorefter de to stak af fra stedet på scooteren.

Skudhullerne i vinduet ses her under Havhestens logo. Arkivfoto. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Skudhullerne i vinduet ses her under Havhestens logo. Arkivfoto. Foto: Sonny Munk Carlsen

Godt to år efter drabet så det egentlig ud til, at Fyns Politi havde knækket sagen, og to personer på 21 og 30 år blev derfor i 2012 anholdt for drabet.

Den 21-årige mand blev hurtigt løsladt igen, mens manden på 30 år sad varetægtsfængslet i et halvt år. I den tid nåede han at fylde 31 år.

Men efter et halvt år bag tremmer frafaldt politiet sigtelsen mod manden, og sagen endte i, hvad man måske ville kalde for en blindgyde.

I 2013 valgte politiet derfor at lægge efterforskningen af sagen ned, fortæller vicepolitiinspektør Jack Liedecke.

Men det betyder ikke, at den omtalte sag om drabet på Havhesten slutter her.

For fem år efter skuddet mod Henrik Pedersen blev en rocker fra Hells Angels fundet død.

Der var tale om rockeren Kenneth Peder Haugstrup, som man altså mener, Henrik Pedersen blev forvekslet med. Det satte straks tankerne i gang, om der skulle være en kobling til rockerens død og skudepisoden fem år forinden.

Kenneth Peder Haustrups drabsmand blev da også fundet og dømt, men en opklaring på drabet på Havhesten lod fortsat vente på sig. Man kom ikke videre i efterforskningen af drabet på Havhesten som følge af rockerens død.

Sådan har vi gjort Drabet på Havhesten er en af flere artikler i en serie om uopklarede mord i Odense. Serien er blevet til først og fremmest på baggrund af oplysninger fra Fyns Politi, B.T.s og andre medier på Fyn og i resten af landets dækning af de forskellige sager, billeder fra Odense Stadsarkiv og ikke mindst gennem oplysninger fra politimuseet. B.T. interviewede i forbindelse med serien vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jack Liedecke. Her udtalte han sig med udgangspunkt i to nyere uopklarede drab, nemlig drabet ved Havhesten og betonklodsdrabet, som også er en del af denne serie. Mordsager bliver aldrig forældede, og selvom en sag kan have mange år på bagen, så vil den stadig kunne efterforskes.

Gennem årene er der dog kommet nye oplysninger i sagen, som har betydet, at politiet ad flere omgange har genoptaget efterforskningen af drabet på familiefaren Henrik Pedersen.

»Det var dog ikke oplysninger, som havde afgørende betydning,« siger Jack Liedecke og tilføjer:

»Men sager om drab og drabsforsøg forældes ikke, og derfor vurderes nye oplysninger i den slags sager altid.«

Fyns Politi holder derfor også fortsat fast i håbet om, at man en dag kan sætte det sidste punktum i sagen.

»Sagen er bestemt ikke glemt, og når der kommer nye spor eller anledninger til at tage sagen op igen, så gør vi det,« siger Jack Liedecke og fortsætter:

»Der ligger også noget faglig stolthed i det. Men selvfølgelig går tiden, og oplysningerne i en ældre sag bliver færre og færre.«

