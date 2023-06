Det, der blev beskrevet som 'usikker' kørsel på en motorvej, blev startskuddet.

Siden rullede lavinen – og en mandlig bilist blev efterfølgende ramt af et hav af forskellige sigtelser.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Det hele begyndte, da politikredsen onsdag eftermiddag modtog en anmeldelse fra en anden trafikant om, at en bil 'kørte noget usikkert' på Sydmotorvejen.

En patrulje standsede bilisten ved motorvejsafkørslen ved Stensved – og derfra begyndte tingene at rulle.

Meget hurtigt.

For inde i bilen sad en 31-årig mand fra Øster-Ulslev, som ifølge politiet 'virkede påvirket af stoffer'.

»Desuden havde han ikke noget kørekort, og den ene nummerplade, der sad på bilen, hørte til et helt andet køretøj,« lyder det i døgnrapporten.

I en dørlomme fandt betjentene et baseballbat – og derudover blev der fundet en låsbar foldekniv i bilen.

På sædet lå en bøtte med noget hvidt stof, som senere viste sig at være amfetamin.

»Den 31-årige forklarede, at han havde fundet den nummerplade, der sad på bilen,« lyder det fra politiet.

Han blev derefter anholdt og sigtet for en bunke forseelser:

Narkokørsel, kørsel uden førerret, for ulovlig omgang med hittegods, for at køre i en uindregistreret bil uden forsikring og for overtrædelse af våbenloven, knivloven og loven om euforiserende stoffer.