Tre mænd nægter sig i Københavns Byret skyldige i sag om støtte til Islamisk Stat

Et usb-stik i en pung og PET's aflytning af en taxa har givet helt centrale oplysninger i en terrorsag, som handler om indkøb af modelfly, droner og en masse tilbehør til Islamisk Stat.

Det kommer frem mandag i Københavns Byret, hvor sagen mod tre mænd er indledt. De er alle tre 30 år og er af flere medier tidligere omtalt som underviser, cykelhandler og taxachauffør.

Ingen af mændene har villet lade sig afhøre af politiet. Alle har familiemedlemmer på tilhørerrækkerne i retssal 41.

I byretten er den formodede hovedperson i sagen dog fraværende. Basil Hassan er forsvundet. Hans forsvarer, advokat Thorkild Høyer, har dog taget plads for at repræsentere hans interesser.

Basil Hassan er efterlyst for at have forsøgt at dræbe den islamkritiske journalist og forfatter Lars Hedegaard i februar 2013.

Det var netop politiets undersøgelser af Hassan og hans omgangskreds, som har ført til, at tiltalen om at forsyne Islamisk Stat med droner og andet udstyr er blevet rejst, fortæller den ene af anklagerne, da hun præsenterer sagen for nævninger og dommere.

- Det er ham, der har ønsket de her effekter. Det er helt centralt for anklagemyndigheden at belyse og synliggøre Basil Hassans rolle særligt i IS-regi, siger senioranklager Sidsel Klixbüll.

Basil Hassan blev anholdt i lufthavnen i Istanbul 25. april 2014. Samme dag gik danske betjente i aktion i Brønshøj. Her delte han adresse med den tiltalte, der kaldes underviseren. I hans pung fandt politiet et usb-stik med både slettede og bestående filer.

- Det er primært fundet af dette usb-stik, som danner baggrund for tiltalerejsningen, siger Sidsel Klixbüll - og henviser til underviseren og cykelhandleren.

På stikket er der nemlig filer om en stribe indkøb af droner og andet, som nu står oplistet i anklageskriftet.

Den tredje tiltalte i sagen har været varetægtsfængslet i to år. Det var i hans taxa, at PET optog samtaler.

Ifølge Sidsel Klixbüll og den anden anklager, Kristian Kirk, indtalte taxachaufføren beskeder, som via en krypteret tjeneste blev sendt til en mand i Tyrkiet.

Denne mand er tidligere dømt for at ville begå terror mod Danmark.

- Han er meget sikkerhedsbevidst, bemærker Kristian Kirk om taxachaufføren.

Hans kuffert blev åbnet og undersøgt diskret af betjente i lufthavnen i Kastrup, da han rejste til Syrien.

Heri lå kvitteringer for køb af dronedele - og såmænd også et eksemplar af den tidligere efterretningschef Jakob Scharfs bog "Syv år for PET", fortæller senioranklageren.

Chaufførens svoger var med i Islamisk Stats droneprogram, og han er for nylig blevet afhørt af PET i Syrien.

For nylig har "en af PET's samarbejdspartnere i Syrien" i øvrigt til PET leveret et internt Islamisk Stat-dokument netop om droner. Heri er der også afsnit om fremstilling af forskellige typer bomber og sprængstoffer.

/ritzau/