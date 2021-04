14 ulovlige USB-stik er fundet af Kriminalforsorgen i januar og februar. 12 af dem blev fundet på fællesareal.

Ulovlige USB-stik med militant islamistisk propaganda er blevet fundet i Storstrøm Fængsel - et af landets mest sikrede fængsler.

Der er tale om to stik med ekstremistisk indhold. De blev fundet i en periode fra december til januar, oplyser Kriminalforsorgen.

I alt er der ved flere indsatser i landets fængsler blevet fundet i alt 14 ulovlige USB-stik, hvoraf to af dem altså gemte på det kontroversielle indhold.

- Koncern Sikkerhed kan konstatere, at omfanget af materialet er begrænset, og at en del af materialet er af ældre dato, skriver Kriminalforsorgen i rapporten "Målrettet sikkerhedsindsats mod USB-stik i lukkede fængsler og arrester".

Begge stik med ekstremistisk materiale blev fundet i Storstrøm Fængsel. Et tredje stik fundet i fængslet indeholdt såkaldte nasheeds, som er en gammel genre for religiøse hymner i islam. Indholdet blev dog ikke vurderet til at have militant islamistisk karakter.

Kriminalforsorgen oplyser, at man har haft et særligt fokus på at forhindre, at elektroniske genstande såsom USB-stik eller mobiltelefoner bliver smuglet ind i fængsler og arrester.

Blandt andet er fængselsbetjente ekstra opmærksomme på genstandene ved celleeftersyn og visitationer.

Det er blandt andet sket efter et tip om, at der var sat ulovlige stik i USB-indgange bag fjernsynene i Storstrøm Fængsel.

- Det er desuden indført, at alle USB-indgange i afdelings- og celle-tv, der ikke allerede er gjort inaktive, skal inaktiveres ved plombering eller manuel beskadigelse af disse, skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Foruden i Storstrøm Fængsel er der også fundet ulovlige USB-stik i Nørre Snede Fængsel.

Ud af de i alt 14 fundne stik blev 12 af dem fundet på fællesarealer i fængslerne. Derfor kan de ikke knyttes til bestemte indsatte. To stik er fundet i celler, og de indsatte er blevet tildelt en disciplinærsanktion.

/ritzau/