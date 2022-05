Der er tale om et tyveri i den mere ukonventionelle ende.

Ja faktisk er det så usædvanligt, at det kommer bag på vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

»Jeg kan ligeså godt være ærlig. Jeg har aldrig oplevet, at nogen har stjålet en ko før,« siger vagtchef Thomas Ottesen.

Men det var ikke desto mindre, hvad der skete på en gård på Understedvej lidt uden for Sæby mellem torsdag og Fredag. Her er en ukendt gerningsmand brudt ind i kvægstallen og har taget en ko med sig.

»Det er en brun ko med et hvidt hoved. Den har 10 centimeter lange horn og så er den øremærket,« oplyser vagtchefen, der påpeger, at koen med øremærkningen er let nok at identificere, men at udfordringen i første omgang er rent faktisk at finde den.

Søndag eftermiddag er koen endnu ikke dukket op, men politiet gør, hvad de kan, for at finde frem til den.

»Vi behandler det som alle mulige andre indbrud. Vi tjekker overvågning og vi afhører ejeren. Og vi vil gerne have hjælp fra borgere, der måtte have set noget i den konkrete sag,« siger Thomas Ottesen.

Hvad der ligger som motiv for tyveriet, er endnu ukendt for politiet, ligesom de heller ikke ved, om gerningsmand er gået bestemt efter den pågældende ko.

»Det lyder lidt komisk, men det er jo ikke en uvæsentlig værdi, så det er selvfølgelig synd for landmanden,« slutter Thomas Ottesen.