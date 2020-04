Det endte helt galt, da en kvinde tirsdag aften var ude for at handle i en Netto i Ringsted.

For da den 44-årige kvinde var i butikken, spurgte hun en anden kunde, om vedkommende ikke ville holde lidt mere afstand - med henvisning til rådene for at undgå coronasmitte.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Men den forespørgsel faldt tilsyneladende ikke i god jord hos den anden kunde - en ældre kvinde.

'Det fandt den anden kunde hysterisk og hun hostede herefter mod den 44-årige, mens hun udtalte trusler i forhold til coronasmitte,' skriver politikredsen.

Den mistænkte kvinde, som hostede, beskrives som værende mellem 60 og 65 år, kraftig af bygning og med langt, lyst hår med pandehår. Hun var iført en t-shirt med en blå, glimmer-kysmund påtrykt og lyse bukser.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen og søger vidner, som overværende episoden, der fandt sted klokken 20.53 i Netto på Roskildevej.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du ringe til politiet på telefonnummer 114.