RettighedsAlliancen gik til Spotify med mistanke om usædvanligt mange afspilninger koblet til få brugere.

Det var usædvanlige afspilninger på musiktjenesten Spotify, der fik RettighedsAlliancen til at gå til politiet og anmelde streamingsvindel.

Det forklarer Thomas Heldrup, der er ansvarlig for beskyttelse af rettigheder i organisationen, som repræsenterer flere end 100.000 danske rettighedshavere inden for musik og film.

Han er tirsdag indkaldt som vidne i sagen mod en 53-årig mand, der ved Retten i Aarhus er tiltalt for at have snydt streamingtjenester som Spotify, Apple Music og YouSee Musik for 4,3 millioner kroner.

- Vi ser, at antallet af afspilninger af nogle bestemte numre ligger meget højt. Det ser i vores øjne mistænkeligt ud, at der nærmest er et identisk antal aflytninger dag efter dag.

Numrene blev tilsyneladende afspillet af nogle få brugere, kunne organisationen se ud fra brugernavnene.

RettighedsAlliancen skrev til Spotify om sin mistanke, og det fik tjenesten til at undersøge sagen nærmere.

Spotify kunne se, at 243 musiknumre var blevet afspillet 36.497 gange på en uge.

98 procent af gangene var de afspillet af de samme 20 brugere.

- De 20 brugere afspiller tilsyneladende en playliste med musiknumre om og om igen uden at stoppe, skrev Spotify i korrespondancen til RettighedsAlliancen, som læses op i retten.

Den tiltalte har forklaret, at han havde 69 abonnementer på streamingtjenester. Herunder 20 brugerkonti alene hos Spotify.

Manden har forklaret, at han to gange dagligt gik på tjenesterne for at foretage en stikprøve af de musiknumre, han uploadede til tjenesterne under sit arbejde som konsulent i musikbranchen.

Thomas Heldrup fra RettighedsAlliancen forklarer, at der i udlandet er set eksempler på såkaldte clickfarms, hvor man kan købe sig til kliks eller likes.

- Hvis man har 69 streamingabonnementer med den samme playliste, der kører døgnet rundt i flere år på repeat, er det så en form for clickfarm, spørger specialanklager Amir Amirian.

- Ja, det er det, svarer Thomas Heldrup.

Den 53-årige er tiltalt for at have svindlet med streaming af 689 musikværker, som han skal have angivet sig selv som rettighedshaver af.

37 af musiknumrene er blevet ændret i tempo og varighed, hvorved ophavsretsloven ifølge anklagen er blevet brudt.

Der var ventet, at sagen skulle afsluttes tirsdag. Men tidsplanen er skredet, og der ventes først dom i sagen 21. marts

/ritzau/