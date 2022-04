En terrorsigtet teenager på 15 år skal forblive varetægtsfængslet.

Det er dommeren netop kommet frem til under et retsmøde ved Retten i Holbæk.

»På baggrund af det, vi har fået dokumenteret og hørt, er der fortsat grundlag for varetægtsfængsling,« siger dommeren.

Den unge dreng er involveret i en højst opsigtsvækkende sag, hvor der for første gang på dansk jord er rejst sigtelser for højreekstremistisk terror.

Han er sigtet for at have tilsluttet sig den ekstreme nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division, der ifølge dansk og britisk politi betegnes som en terrororganisation.

Han er også sigtet for at have fremmet sammenslutningen ved at sende et link til en mappe med blandt andet bombemanualer og for at have hvervet sin 16-årige kammerat til Feuerkrieg Division.

Både han og den 16-årige kammerat blev anholdt 7. april tidligt om morgenen. Ved grundlovsforhøret besluttede dommeren at løslade den 16-årige, mens den 15-årige blev varetægtsfængslet.

Den løsladte 16-årige er fortsat sigtet for at have tilsluttet sig Feuerkrieg Division. De nægter sig begge skyldige i de alvorlige sigtelser.

Ifølge B.T.s oplysninger kan den 15-årige i første omgang være kommet i kontakt med personer fra Feuerkrieg Division i forbindelse med, at han spillede Counter-Strike.

Højreekstreme grupper som Feuerkrieg Division er netop kendt for at rekruttere især yngre mænd online på spilmedier.

Ifølge politiet udfyldte den 15-årige et ansøgningsskema om indmeldelse i Feuerkrieg Division 11. december 2021 og angav, at han havde våbentræning og kendskab til sprængstoffer samt ideologien bag sammenslutningen.

I januar og februar skal han flere gange have sendt link til en digital mappe, der blandt andet indeholdt bombemanualer og militant ekstremistisk materiale, i en gruppe på beskedtjenesten Telegram og til sin 16-årige kammerat.

I samme Telegram-gruppe skal den 15-årige også have rådgivet om, hvordan Feuerkrieg Division skulle organisere sig med blandt andet celler.

Ifølge politiet hvervede han sin 16-årige kammerat. Ifølge B.T.s oplysninger er de to venner og bor få kilometer fra hinanden i udkanten af Slagelse på Vestsjælland.

Opdateres...