46 jyder skal i næste uge for retten – tiltalt for at bryde forsamlingsloftet til en dansefest i december.

Problemet er blot, at Retten i Holstebro ikke har plads til så mange tiltalte, når de samtidig skal overholde de gældende coronarestriktioner.

Derfor har de lejet Gråkjær Arena til formålet. Det skriver TV MidtVest.

Retspræsident Christian Schou fortæller, at han ikke tidligere har prøvet noget lignende. Selvom retten har udskudt en del retssager på grund af coronanedlukningen, så har de dog vurderet, at lige netop aktualiteten i denne retssag gør, at den skal afgøres hurtigt.

Derfor har hallens idrætsinspektør haft travlt med at omdanne sportsarenaen til et retslokale. Det har krævet, at der er blevet sat flere end 50 stole op med to meters mellemrum, en del borde og mikrofoner. Men selvom det ikke er en typisk opgave for Mogens Poulsen, så har han ikke været nervøs for at kaste sig over den.

Heller ikke selvom det har været svært helt at skjule, at retten skal hæves i en håndboldhal.

»På tirsdag, når retssagen kører, så har vi stadig håndboldtræning i hallen. Vi lukker gardinerne til ind til lokalet, så de får ikke mulighed for at kigge på spillerne, siger idrætsinspektør Mogens Poulsen.

Selvom der er 46 tiltalte i sagen, så forventer retspræsidenten dog ikke, at de allesammen møder op. Retten har nemlig modtaget fuldmagter fra 20 af de tiltalte. Det betyder, at én tiltalt kan tale på alle de 20 tiltaltes vegne.