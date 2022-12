Lyt til artiklen

Tirsdag morgen fik Bornholms Politi en usædvanlig henvendelse.

En borger henvendte sig efter at have spottet noget opsigtsvækkende i Safirsøen i Rønne.

Borgeren oplyste til Bornholms Politi, at der var tale om en gasbombe.

Det skriver politikredsen i døgnrapporten.

»Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) blev kontaktet, og de oplyste, at de ville rekvirere en minører til afhentning af genstanden,« skriver Bornholms Politi.

Politikredsens pressetjeneste oplyser til B.T., at gasbomben ikke er til fare for borgerne, og at sagen nu er i EOD's hænder.

Hvorfor og hvornår gasbomben havnede i Safirsøen, melder historien ikke noget om.