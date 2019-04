Minimum én af de deltagende uromagere til søndagens voldsomme optøjer i Købehavn var angiveligt iklædt tøj, der sympatiserer med Islamisk Stat.

I kølvandet på søndagens uroligheder er et billede af en mand iført en sort trøje med - hvad der ligner - Islamisk Stats logo begyndt at florere på de sociale medier.

B.T. har kigget flere videoer og billeder fra søndagens uroligheder i gennem, hvor den pågældende mand blandt andet deltager i en episode, hvor der bliver kastet en ukendt genstand mod politiet.

På mandens sorte trøje kan man se noget hvid tekst - tilsyndeladende arabisk - for oven, mens der på midten af trøjen er en hvid cirkel med yderligere tekst i midten.

Det er denne mand, som angiveligt er iklædt en trøje med Islamisk Stats logo på maven. Vis mere Det er denne mand, som angiveligt er iklædt en trøje med Islamisk Stats logo på maven.

»Jeg synes umiddelbart, det ligner det samme logo (IS-logoet, red.) på en prik. Selve den arabiske font - altså teksttypen - og måden, det bliver skrevet på, er på samme måde som i Islamisk Stats faner,« fortæller Thomas Jøhnk Hoffmann, der er islamforsker og professor på Københavns Universitet.

»Hvis man laver en Google-søgning på Islamisk Stats faner, vil selv lægfolk kunne se, at det er det samme,« fortsætter han og fortæller, at han er 99,9 procent sikker på, at symbolerne på uromagerens trøje er Islamisk Stats logo.

Ifølge Thomas Jøhnk Hoffmann står der: 'Der er ingen gud foruden Gud (Allah)' øverst på den pågældende uromagers trøje, mens der i midten står 'sendebud' eller 'budbringer'.

»Nederst står der så Muhammed, så det skal formentlig forstås som, at Muhammed er Guds sendebud,« siger islamforskeren og fortæller, at ordene stammer fra et gammelt dokument, som, nogle muslimer mener, er blevet underskrevet af Muhammed.

Sådan ser IS-logoet ud. Vis mere Sådan ser IS-logoet ud.

»Ordene i logoet udgør den islamiske trosbekendelse, så ordene i sig selv er som sådan ikke en billigelse af terror, men trøjen har det samme format som fanerne hos Islamisk Stat, så alt peger på, at der her er tale om et slet skjult billigende statement om Islamisk Stat - og altså terror.«

Hvad skal man tænke om, at minimum én af uromagerne rendte rundt i en IS-støttetrøje?

»Man skal tage det alvorligt. Nu cirkulerer billedet rundt, og det er da også bekymrende, at han kan rende rundt uden at blive antastet af sine kompagnoner, for det kan jo tyde på, at der er en vis grad af sympati,« lyder det fra Thomas Jøhnk Hoffmann.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi for at høre, om de har kendskab til, at minimum én IS-sympatisør højst sandsynligt deltog i urolighederne søndag, men pressemedarbejder Troels Jensen skriver i en mail, at de ikke kan kommentere forespørgslen til citat på nuværende tidspunkt.

»Københavns Politi er i fuld gang med at efterforske omstændighederne omkring urolighederne på Nørrebro og kan på nuværende tidspunkt ikke kommentere detaljer i efterforskningen,« lyder meldingen.

I alt 23 personer er blevet anholdt i forbindelse med urolighederne i det indre København og ved Christiania sent søndag aften. De anholdte er blevet sigtet for en lang række forskellige overtrædelser, som blandt andet inkluderer alt fra vold mod tjenestemand til ildpåsættelse.

Urolighederne brød ud, da den kontroversielle islamkritiske partiformand Rasmus Paludan søndag eftermiddag blev angrebet under sin demonstration på Blågårds Plads.

Paludan blev kørt væk af politiet, men optøjerne fortsatte på Nørrebro, hvor politiet var massivt til stede hele natten til mandag.