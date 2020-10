En Rasmus Paludan-demonstration i Fredericia udviklede sig fredag dramatisk.

Det viser billeder fra stedet, hvor man kan se en kvinde blive tilbageholdt af politiet.

Hos Sydøstjyllands Politi bekræfter man over for B.T., at der var en episode ved demonstrationen.

Derudover ønsker man ikke at komme med yderligere oplysninger.

Men i en kort pressemeddelelse forklarer politiet, at man var rykket ud til demonstration i tidsrummet 14.50-18.30.

I første omgang var det ved Korskærparken og siden ved Rådhuspladsen i byen.

På billeder fra stedet kan man se, hvordan politi i uniform og civil var talstærkt til stede.

Ligesom politiet havde flere større biler på stedet.

I pressemeddelelsen lyder det, at 'der har i den forbindelse været en politimæssig indsats'.

I den forbindelse er en person blevet sigtet for Ordensbekendtgørelsen.

Den person var anholdt kortvarigt, lyder det.