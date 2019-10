Det er sjældent, at det foregår helt roligt, når Rasmus Paludan og Stram Kurs demonstrerer, og specielt ikke når det foregår på Nørrebro i København.

Mandag tog han hul på en periode, hvor han ønsker at afholde 21 demonstrationer på Nørrebro.

Og det gik altså ikke helt stille for sig. I en video kan man se et massivt politiopbud på Nørrebrogade.

Her kan man også se demonstranter kaste cykler ind foran politiets mandskabsvogne. Der er også en person, som stiller sig i vejen for vognene.

Til B.T. fortæller Københavns Politi, at demonstrationerne mandag ikke har været voldsomme, men de bekræfter, at de har trukket knipler.

»Der var mange mennesker og masser af larm. Der blev også kastet med enkelte lightere. Vi trak også knipler, men vi brugte dem ikke,« forklarer Michael Andersen, der er vagtchef.

»Jeg synes, at demonstrationen forløb rimeligt. Der var lidt uorden i gaden,« siger han.

Kilder på området siger også, at Rasmus Paludan blev evakueret fra stedet. Politiet bruger ikke ordet evakuering, men bekræfter, at man blev nødt til at trække ham væk.

»Hans livvagter tog ham med derfra på grund af stemningen på stedet,« siger Michael Andersen.

På Stram Kurs' facebookside udtrykker de stor utilfredshed over Københavns Politis opførsel under mandagens demonstration. De savnede handling fra politiet.

'I løbet af demonstrationen blev Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan gentagne gange chikaneret af Københavns Politi og af indsatslederen Thomas. En religiøs kvinde spyttede imod Rasmus Paludan, men politiet lod hende slippe fik. Politiet greb ikke ind,' skriver partiet blandt andet.

Rasmus Paludan har forklaret i sin e-mail omkring demonstrationerne, at de bliver afholdt 'mod Københavns Politis alliance med radikaliserede islamister og overtrædelse af grundlovens § 79'.

Han ønsker at demonstrere på Blågårds Plads, men det har han ikke fået lov til af politiet siden den 14. april. Her blev han angrebet af demonstranter.

Siden har Københavns Politi ikke kunne garantere for Stram Kurs-lederens sikkerhed i det område.

»Det har jeg ikke haft lov til, og hvis jeg har forsøgt alligevel at komme herhen og demonstrere ved at løbe herhen, så er jeg hver eneste gang med fysisk magt blevet stoppet og hevet væk,« har Rasmus Paludan sagt i en video på Facebook.

Hvis Rasmus Paludan holder sig til planen, så vil han demonstrere 20 gange mere i denne måned. Københavns Politi fortæller, at de løbende vil vurdere, om de skal ændre deres fremgangsmåde.