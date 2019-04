Politiet har på Christianshavn brugt tåregas, efter at uromagere satte ild til barrikader. I alt otte personer er anholdt efter uroligheder flere steder i København.

Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard søndag aften cirka klokken 23.

Urolighederne brød ud tidligere på dagen, efter at den kontroversielle partistifter Rasmus Paludan afholdt demonstration på Blågårds Plads tidligere søndag.

Her blev han ifølge politiet angrebet, hvorefter urolighederne brød løs, og der blandt andet blev kastet med brosten mod politiet.

Jesper Bangsgaard bekræfter, at der søndag aften fortsat er mindre uroligheder på det indre Nørrebro omkring Blågårds Plads, på det ydre Nørrebro samt i Nordvest.

Derudover er der blusset nye uroligheder op nær Christiania på Prinsessegade på Christianshavn, hvor B.T. er til stede:

»Der hænger en nærmest næsesønderrivende røg over Christianshavn sent søndag aften. Det er ikke den velkendte sødlige lugt af hash, men diverse afbrændte materialer, der ligger midt på Prinsessegade og brænder,« siger B.T.s mand på stedet kort før midnat.



»Politiet har forladt stedet, da B.T. ankommer. Der er en del folk på gaden - og stemningen er sitrende. Som om noget mere sagtens kan ske. Og præget af, at der lige har været ballade i gaderne. Uromagerne er tilsyneladende væk, tilføjer B.T.s udsendte.

Ifølge DR's journalist på stedet Michael Kragelund var der tidligere omkring klokken 22.50 cirka 12 politibiler og mere end 40 betjente med gasmasker på stedet for at holde styr på uromagerne på Christiania.

Paludan er stifter af det yderst islamkritiske parti Stram Kurs.

Han skulle søndag have afholdt sin demonstration i Mjølnerparken, men den blev i sidste øjeblik af uvisse årsager flyttet til Blågårds Plads.

