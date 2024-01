Skovhoved Skole har delt bekymrende beskeder på Aula det seneste stykke tid.

De handler om en mand i en sort bil, der ad to omgange har forsøgt at lokke elever ind med slik og et lift hjem.

Det skriver TV 2 Nyheder.

Aula-beskederne er siden blevet delt på Facebooksiden '2820 Gentofte', hvor et medlem advarer andre i byen om føreren af den sorte bil.

'Hvis man har kamera i bil eller ud mod vejen, så hold gerne øje! Pas på jeres børn', skriver personen blandt andet.

Første tilfælde skulle være fundet sted tirsdag eftermiddag, mens anden episode skulle være sket tidligt onsdag morgen.

Skolen opfordrer i beskederne videre forældrene om at tage en snak med de små om, hvordan man skal agere i lignende situationer.

Og så understreger man, at politiet er involveret, ligesom at de tager sagen meget alvorligt.

Over for TV 2 bekræfter Nordsjællands Politi, at man har modtaget to anmeldelser om hændelsen og er i gang med at undersøge sagen.