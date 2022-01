En 21-årig mand er lørdag aften blevet anholdt efter at have slået en bartender i hovedet på en cocktailbar i midtbyen.

Det oplyser Østjyllands Politi til B.T. søndag morgen.

»Han giver ham en lussing, og kort efter anholder vi ham på stedet,« fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Mikkel Møldrup.

Episoden udspillede sig på Madam Cuba på Åboulevarden i Aarhus midtby kort før klokken 23.00. Det var bartenderen, der også bestyrer stedet, som anmeldte episoden.

Hændelsen skete efter, at bartederen var blevet gjort opmærksom på, at der var nogle unge mænd på stedet, som generede de andre gæster.

Da han tog kontakt til en af de unge mænd hidsede han sig op, og det resulterede i, at bartenderen fik en lussing.

Dørmanden på stedet greb ind og tog manden med ud på gaden, hvor han blev overdraget til den patrulje, som var sendt til stedet.

Mikkel Møldrup fortæller, at den 21-årige er blevet sigtet for vold i nattelivet, og det betyder, at han nu risikerer at få et forbud mod at færdes i nattelivet i op til to år.

Hvis han får det, vil det betyde, at han hverken kan gå på restaurant, bar, bodega, diskotek eller lignende mellem midnat og klokken 05.00 om morgenen.

Forbuddet gælder hele landet og betyder også, at han ikke må opholde sig i de nattelivszoner, som politikredsene har indført.

Den nye lovgivning med mulighed for nattelivsforbud trådte i kraft 1. juli i år, og nattelivszonerne blev indført i Østjyllands Politikreds fra den 27. oktober.

Det er ikke mere end en måned siden, at den første aarhusianer blev idømt nattelivsforbuddet. Det skete efter, at han slog en mand i hovedet med et stort ølkrus.

