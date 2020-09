En butiksfacede i Viborg blev fredag formiddag lettere raseret, da en chauffør fra Arriva mistede kontrollen over sin bus.

Kloken 10:18 kørte buschaufføren til Gravene, efter at have sat alle passagerer af ved endestationen.

Buschaufføren parkerede bussen for at gå til pause, men da han var gået nogle skridt, gik det op for ham, at bussen ikke holdt stille.

»Bussen begynder at trille,« siger politikommisær Peter Justesen, fra midt- og vestjyllands politi.

Bus kørte ind i EDC-mægler i Viborg. Vis mere Bus kørte ind i EDC-mægler i Viborg.

Terrainet var stejlt, og bussen standsede første da den ramte en butiksfacade, hvor EDC holder til.

Der var ingen andre chauffører eller passagerer i bussen. Ingen kom noget til.

»Arriva foretager nu deres egen undersøgelse af bussen med henblik på at finde ud af, om der er fejl på bussen eller om der var tale om en menneskelig fejl,« siger Peter Justesen.

Bussen er nu fjernet og trafikken kører normalt.