Uopmærksomme bilister er dødsensfarlige i trafikken. Mobiltelefonen er en af de største synder.

Det er fuldstændig 'no go' at drikke, før man sætter sig bag rettet. Det ved de fleste efterhånden.

Men rigtig mange danskere har hver dag en adfærd i trafikken, der i værste fald kan koste dem selv eller deres medtrafikanter livet.

De taler i telefon, tjekker sms'er eller piller ved radio og gps.

Kort sagt: Deres opmærksomhed er alle andre steder end på vejen. Og det er dødsensfarligt.

Faktisk er uopmærksomhed i trafikken årsag til de fleste dødsulykker, og mange af dem skyldes netop mobiltelefoner.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

I Østjylland er der i 2018 allerede dræbt flere mennesker i trafikken end hele 2017. 21 i år mod 20 sidste år.

Det bekymrer politikommissær Amrik Chadha, leder af Østjyllands Politis færdselsafdeling.

»Det her er ikke et problem, vi kan kontrollere os ud af. Derfor er vi nødt til at få trafikanterne til at forstå, at det er nødvendigt, at de ændrer adfærd,« siger Amrik Chadha til avisen og fortæller, at politiet i kredsen for eksempel har fundet en iPad i førersiden i bunden af en forulykket bil.

Han peger også på det mærkelige i, at biler i nødsporet bliver påkørt bagfra.

Amrik Chadha er ikke i tvivl om, at det er tablets og smartphones, der giver flere uopmærksomme bilister.

Også cyklister med musik i ørerne og fodgængere med næsen i mobilen udgør en fare for sig selv i trafikken, understreger han.