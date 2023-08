I starten af maj sidste år blev en havørn fundet død med hagl i kroppen.

Efter mere end et års efterforskning uden held med at opklare mysteriet, beder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu om hjælp.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Vi tager den her sag meget alvorligt, fordi havørnene er fredet og tidligere har været helt udryddet i Danmark,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sagen om den døde havørn er endnu uopklaret, og det har fået politiet til at efterlyse vidner. Foto: Politiet Vis mere Sagen om den døde havørn er endnu uopklaret, og det har fået politiet til at efterlyse vidner. Foto: Politiet

Findestedet af den afdøde havørn var ved Østofte på Lolland. Hvis du har oplysninger i sagen, opfordrer politiet til at kontakte dem på 114.

»Vi søger vidner, der kan have set noget. Det kan være borgere, der for eksempel har været ude at gå tur i området ved Østofte på Lolland i starten af maj 2022,« skriver politiet videre.

Havørnen er Nordeuropas største rovfugl, og så er den fredet i Danmark.

Hvis man vælger at nedlægge den store fugl, kan det i særligt grove tilfælde straffes med fængsel i op til to år.