Det er snart fem måneder siden, at det lykkedes flere gerningsmænd at komme afsted med stjålne smykker og ure for flere millioner kroner, da de bragede ind ad vinduespartiet hos en guldsmed i Aarhus midtby.

Samme 'held' har Østjyllands Politi dog endnu ikke haft med opklaringen, som fortsat ligger i bunken af uopklarede sager.

Der er nemlig stadig ingen sigtede eller anholdt for det voldsomme rambuktyveri, der skete i nattens mulm og mørke natten til 23. november 2021 hos guldsmeden Knud Pedersen Ure og Smykker, der blandt andet forhandler dyre Rolex-ure.

Politiets formodninger om, at gerningsmændene kommer fra udlandet, er dog blevet styrket.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til B.T.

Tidligere lød det, at man både kiggede efter gerningsmændene nationalt og mod udlandet:

»Vi har en formodning om, at gerningsmændene er fra udlandet, og det er den teori, som vi nu efterforsker ud fra,« siger han.

Alarmen om indbrud nåede politiet klokken 04.34 den nat, hvorefter betjente rykkede ud til stedet.

Her kunne det konstateres, at der havde været indbrud i smykkebutikken, der ligger på Skt. Clemens Torv i Aarhus.

De ukendte gerningsmænd bag indbruddet havde fremstillet en rambuk af træ.

Den skubbede de ind i butiksvinduet med en bil, og i løbet af få minutter slap de væk med smykker og ure for flere millioner kroner.

På overvågningsbilleder fra gerningstidspunktet kan man se en BMW brage ind i vinduespartiet på gerningstidspunktet.

Den bil efterlyste politiet efterfølgende, og senest offentliggjorde de også billeder af en økse samt nogle handsker, som skulle være blevet brugt under tyveriet.

Håbet var at finde frem til, hvor de var solgt.

Om efterlysningerne har kastet noget af sig i efterforskningen, vil politiet ikke gå dybere ind i på nuværende tidspunkt.

»Jeg kan ikke gå ind i den konkrete efterforskning, og hvilke resultater vi har fået, men jeg kan sige, at sagen fortsat er under efterforskning,« lyder det fra Jakob Christiansen.