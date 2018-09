For to år siden blev den 32-årige Louise Borglit stukket ihjel, da hun var ude og lufte sin søsters hund i Elverparken i Herlev, en forstad til København.

Drabet blev aldrig opklaret, og derfor har Københavns Vestegns Politi nu bedt en gruppe erfarne forskere om at gennemgå drabssagen på ny. Det fortæller Peter Malmose, vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi til DR.

Gruppen består af en efterforskningsleder og to efterforskere, som kommer fra andre politikredse.

Efterforskerne kender ikke til den uopklarede sag på forhånd og skal derfor undersøge, om der er løse ender i sagen, og om vigtige detaljer er blevet overset undervejs i efterforskningen.

ARKIVFOTO 2016 af Elverparken i Herlev, hvor 32-årige Louise Borglit blev fundet dræbt Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIVFOTO 2016 af Elverparken i Herlev, hvor 32-årige Louise Borglit blev fundet dræbt Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Vicepolitiinspektør Peter Malmose fortæller til DR, at politiet selv har taget initiativ til den fornyede gennemgang af sagen:

»Vi har drøftet det i løbet af foråret og planlagt det konkret over sommeren, hvor vi også fandt de bedste efterforskere til at stå for arbejdet,«.

Efterforskerne fik adgang til sagen for en måned siden, og er nu i gang med at undersøge efterforskningen på ny.

Louise Borglit var gravid i syvende måned, da hun blev dræbt den 4. november 2016 omkring kl. 19.