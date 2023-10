Ud af 123 drabssager er der otte, det i Jens Møller Jensens karriere ikke er lykkedes at opklare.

Og det piner ham.

Blandt de sager er drabet på 21-årige Cem Aydin, der en januaraften i 2012 netop har sagt farvel til sin kæreste og er på vej hjem, da livet bliver tæsket ud af ham på åben gade.

Drabet på den unge mand fra Frederiksberg er en af de sager, som Jens Møller Jensen beskriver i sin nye bog 'Efterforsket - drabschefens sager'. Mere konkret bliver den udfoldet på siderne i et kapitel kaldet 'Sager, der nager'.

Det er der flere grunde til, fortæller den nu pensionerede drabschef fra Københavns og Midt- og Vestsjællands Politi.

Blandt andet sagens karakter.

»Det er en af de sager, jeg synes, at politiet under normale omstændigheder har held med at kunne opklare. I politiarbejde er det ikke sådan, at vi har en krystalkugle, der fortæller os svarene, så vi er nødt til selv at finde dem, og når vi har dem, er det jo enkelt, for så er det enten, fordi der er nogle, der fortæller os noget, eller også er der spor, der peger os i en bestemt retning.«

»I denne sag er der ingen af delene, der lykkes, selvom der bør være mange muligheder.«

Familien til Cem Aydin, der blev tævet ihjel på Frederiksberg, udlovede i kølvandet på drabet en dusør på en halv million kroner for oplysninger, der kunne føre til opklaring af drabet. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix Vis mere Familien til Cem Aydin, der blev tævet ihjel på Frederiksberg, udlovede i kølvandet på drabet en dusør på en halv million kroner for oplysninger, der kunne føre til opklaring af drabet. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix

Klokken er 23.15, da Cem Aydin ankommer til den opgang, der fører ind til hans og forældrenes hjem på Kong Georgs Vej på Frederiksberg.

Her er også to andre personer.

Hvem de er, er til dags dato stadig uvist, ligesom det heller aldrig er blevet fastslået, om de har stået ved opgangen og ventet, eller om de er fulgt efter den 21-årige mand.

Sikkert er det dog, at de konfronterer ham, hvilket får ham til at stikke i løb. Han spurter afsted. Sparker skoene af undervejs, før han når til vejen, hvor to biler standser.

En sølvgrå BMW og en lys Ford Mondeo fyldt med det, som Jens Møller Jensen beskriver som et ulvekobbel, der snart overfalder den 21-årige mand. Sparker, slår og tramper på ham. Tæsker ham i en sådan grad, at han mister bevidstheden midt på det vinterkolde fortov.

Han får den aldrig igen. Bevidstheden.

På Rigshospitalet står det snart klart, at hans hjerne har taget svære skader, og han bliver derfor lagt i koma.

Et døgn senere slutter hans liv, da hans pårørende i samråd med lægerne beslutter at trække stikket på respiratoren.

Blomster efterladt på Kong Georgs Vej på Frederiksberg efter drabet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Blomster efterladt på Kong Georgs Vej på Frederiksberg efter drabet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Politiet afhører tre vidner, der med egne øjne har set overfaldet. Politiet ved også, hvilke biler gerningsmændene er kommet kørende i og har videoovervågning fra deres flugt. Det er også fastslået, at der er tale om mellem otte og ti personer.

Meget taler for, at sagen kan opklares, mener Jens Møller Jensen. Særligt det faktum, at det er svært for så mange involverede at holde noget så voldsomt hemmeligt. Hurtigt vil rygter opstå og spredes.

I hvert fald normalt. Ikke i denne sag dog.

Samtidig er motivet uklart. Nok har Cem Aidyn tidligere domme, men der er ingen oplagte forklaringer på, hvorfor han skal tæskes. Hurtigt får politiet sparket motiver som ære og jalousi til side.

Et andet spørgsmål, der rejser sig, er, om planen overhovedet har været at dræbe.

Det tror Jens Møller Jensen ikke.

»Jeg sammenligner gerningsmændene med et ulvekobbel. Jeg er sikker på, at de ikke er mødt op for at slå ihjel. Så var de ikke mødt op i deres egne biler på den måde,« siger han og tilføjer, at gruppen er ankommet uden stik- og skydevåben og i øvrigt larmer en del under overfaldet.

»Så at man lige pludselig genererer sådan en vrede og afstumpethed, at man tæver løs på en forsvarsløs person, til han mister bevidstheden, bliver lagt i koma og senere dør, det, synes jeg, er barbarisk. At man ser rødt og mister kontrollen. At man ikke har den her stopknap, som langt de fleste mennesker har.«

I kølvandet på drabet på Cem Aydin blev der holdt en fredsmarch i København. Foto: Martin Bubandt/Ritzau Scanpix Vis mere I kølvandet på drabet på Cem Aydin blev der holdt en fredsmarch i København. Foto: Martin Bubandt/Ritzau Scanpix

Med tiden må politiet sande, at sagen ikke kan opklares uden nye spor. At de spor, der er, ikke leder nogen vegne. Og at de helt rigtige vidner trods udlovninger om dusører fra Cem Aidyns familie ikke har meldt sig.

Derfor skal Jens Møller Jensen have en af de helt svære samtaler. Den samtale, hvor man fortæller de efterladte, at man ikke kan give dem svar.

Det er netop de manglende svar, der stadig nager og frustrerer den tidligere drabsefterforsker, når de uopklarede sager af og til dukker op.

»Det er en cocktail af, at man har set de sørgende mennesker, og at man også er klar over, at man ikke kommer videre med sagen uden nye spor. Det sætter sig i tankerne, og derfor vil man jo gerne kunne bringe dem vished.«

»Jeg har noteret mig, at familien flere gange har været ude og tale om sagen i medierne, og det handler jo for dem også om at få besvaret spørgsmålet: hvorfor? Og de ligesom kan komme videre og kun forholde sig til sorgen over tabet af familiemedlemmet, uden også at skulle undre sig over, hvorfor det skete og om det var en fejl, eller hvad det var.«

Jens Møller Jensen tør ikke spå, om sagen en dag bliver opklaret. Men han håber det. Og det er en af grundene til, at han bringer sagen op i sin bog.

»Jeg håber, at omtalen, der kommer i bogen og i interview, som det vi laver nu, gør, at nogle tænker: 'Nå ja, var der forresten ikke også noget med den sag. Noget med en kæreste, jeg havde en mistanke om kunne være en del af det'.«

»Hvis der er nogen, der sidder med den tanke, så fortæl politiet det. Det er de små ting, der kan føre til opklaring, og jeg håber, det kan give et eller andet.«.

