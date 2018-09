Skarp bevogtet af fire mandlige fængselsbetjente havde kvindemorderen Peter Madsen tirsdag morgen en sjælden mulighed for kortvarigt at nyde solen under åben himmel uden for fængslets mure.

Til gengæld måtte han finde sig i at have håndjern på, da han i Glostrup aflagde besøg på en klinik, som Kriminalforsorgen samarbejder med, når indsatte skal modtage øjenlægehjælp.

Den 47-årige raket- og ubådsbygger, der er i færd med at anke sin livstidsdom for at have sexmishandlet, dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall i sin hjemmelavede ubåd i august sidste år, fik for nylig lov til at blive overført fra Storstrøms Fængsel til Herstedvester Fængsel.

Herfra blev han tidligt tirsdag morgen transporteret i en af fængselsvæsenets grå VW Transportere til klinikken »Øjenlægerne Glostrup Centrum« på Stationsparken 21 - placeret mellem Retten i Glostrup og Glostrup Station.

Her kunne Peter Madsen nyde godt af øjenlægeklinikkens ekspetise, men det var tydeligt, at Kriminalforsorgen ikke tog nogen chancer med hovedpersonen i en af danmarkshistoriens mest omtalte kriminalsager.

Raket-Madsen var konstant bevogtet af hele fire velvoksne fængselsbetjente, hvilket er mere end gennemsnitslige voldtægtsforbrydere eller røvere bevogtes med, når de er uden for fængselsområderne. Desuden var Peter Madsen iført håndjern, mens han gik de få skridt fra fra den grå transportvogn til øjenklinikkens indgang.

»Han ankom omkring kl. 7.55, hvor min kollega kiggede ud ad vinduet og sagde: »I dag er det Peter Madsen, der er ovre hos øjenlægen,« fortæller øjenvidnet Michael Odsgard, 46, der arbejder på et kontor i bygningen over for øjenlægeklinikken.

»Vi ser ofte, at der kommer fængselsbetjente til klinikken for at ledsage en arrestant eller afsoner, som skal til undersøgelse. En gang var der sågar en fange, som fra retten havde held til at løbe fra to fængselsbetjente, der var så kraftige, at de ikke helt kunne følge med flugtfangen, selv om han havde håndjern på.«

»Peter Madsen kom nok så tidligt på morgenen, fordi han næppe har skullet sidde i venteværelset sammen med de andre patienter. Efter godt en halv times tid kom han ud igen, og jeg skyndte mig at tage et par billeder af ham med mit spejlreflekskamera.«

»Peter Madsen lignede ikke helt sig selv på billederne fra anholdelsen på Dragør Havn efter ubådsturen - nu så han mere korthåret og nybarberet ud, ligesom han manglede strithåret fra tv-billederne. Det slog mig, at han faktisk så lidt yngre ud, end jeg ville have gættet på,« siger Michael Odsgard til B.T.

Ved fængselsvognens ankomst til øjenklinikken fulgte betjentene ifølge øjenvidnet den normale procedure for den slags besøg. Først steg et par af fængselsbetjentene ud fra bilen og sikrede sig, at sikkerheden var i orden. Herefter kom fangen Peter Madsen ud i håndjern sammen med de sidste bevogtende betjente, og blev så eskorteret de få skridt fra bilen til øjenklinikkens indgang.

»Det virkede meget professionelt, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det virkelig var Peter Madsen, selv om jeg aldrig før har set ham i levende live,« siger Michael Odsgard.

Den i dag 47-årige Peter Madsen har siden drengeårene brugt briller. Det gav ham sammen med hans nørdede interesse for særligt raketter tilnavnet 'Fessor' blandt klassekammeraterne.

Da Peter Madsen i foråret stod tiltalt i Københavns Byret for mishandlingen og drabet på Kim Wall, bar han under de fleste af de mange retsmøder et par markante, sorte briller.

Under den aktuelle ankesag i Østre Landsret har han dog tilsyneladende nøjedes med kontaktlinser for at kunne følge med i retssagens mange bilag med blandt andet vidneudsagn og forskellige erklæringer fra sagkyndige eksperter.

Klinikken »Øjenlægerne Glostrup Centrum« blev i 2013 ifølge sin hjemmeside som den første speciallægeklinik i Danmark akkrediteret som privathospital af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). Klinikkens normale telefontid er kl. 9-13 mandag-torsdag, men privat konsultation uden for normal åbningtid kan aftales mod et gebyr på 800 kr.

Udover almindelige øjenundersøgelser laver klinikken blandt andet også operationer på øjenlåg og øjenbryn, tårevejsoperationer samt operationer for grå stær.