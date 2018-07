På trods af en strafskærpelse fra regeringens side slipper en stribe voldtægtsdømte personer langt billigere, end det politikerne havde lagt op til. Det viser en gennemgang af en række voldtægtssager, hvor der er faldet dom, som B.T. har foretaget.

Ved strafskærpelsen, som trådte i kraft 1. juli 2016, lagde regeringen med daværende justitsminister Søren Pind i spidsen op til, at voldtægter, der er begået ved vold eller trusler om vold - som det står i loven - skulle straffes med op til tre år og seks måneders fængsel. Men B.T.s gennemgang viser, at de sager, hvor voldtægten blev begået efter skærpelsen trådte i kraft, som siden har ført til dom, langt fra lever op til ønsket om straf på 42 måneders fængsel, som 3½ år svarer til.

I B.T.s gennemgang af i alt 95 domme for voldtægt i perioden januar 2016 til maj 2017 blev 17 sager begået efter strafskærpelsen. Af dem er ti fuldbyrdede voldtægter, som regeringens initiativ blandt andet var møntet på. I alt har de ti voldtægtssager givet den dømte en gennemsnitsstraf på 26,7 måneder, hvilket svarer til lidt over to år. Langt fra de ønskede tre år og seks måneder.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Over for B.T. påpeger Justitsministeriet, at ønsket om straf på tre år og seks måneders fængsel var tænkt i forhold til de ofte grove overfaldsvoldtægter. Samtidig påpeges det, at strafskærpelsen i det hele taget bød på et ønske om merstraf på et år i alle sager om fuldbyrdet voldtægt - heriblandt skulle andre voldtægter give op til tre års fængsel.

Strafskærpelse på et år

At det udelukkende skulle være overfaldsvoldtægterne, hvor straffen skulle hæves op til 3½ år står dog i skærende kontrast til en pressemeddelelse, Justitsministeriet udsendte i forbindelse med vedtagelsen af strafskærpelsen. Her står der blandt andet:

‘Straffen for voldtægt bliver nu hævet fra 2 ½ års fængsel til 3 ½ års fængsel, når overgrebet sker ved vold eller under trusler om vold. Det er resultatet af justitsministerens lovforslag, som netop er vedtaget,’ står der i pressemeddelelsen, hvor Søren Pind blandt andet er citeret for, at voldtægt og overgreb mod børn skal straffes, så det afspejler forbrydelsens alvor.

Ifølge Justitsministeriet - ligesom man kan læse det på side tre i lovforslaget - skal overfaldsvoldtægter for fremtiden straffes med op til tre år og seks måneder, mens andre voldtægter som kontaktvoldtægt og parvoldtægt skal have en strafskærpelse på omkring et år, så de kommer til at ligge mellem to år og seks måneder og tre års fængsel.

Langt kortere straffe end ønsket

B.T.s gennemgang viser dog, at de kontaktvoldtægter og parvoldtægter, hvor der er faldet dom i den undersøgte periode (otte sager), blot giver en gennemsnitsstraf på 16,9 måneder, hvilket svarer til under halvandet år, fortsat langt fra ønsket om minimum to år og seks måneders fængsel.

B.T. har gennem en længere periode forsøgt at få justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i tale for at forelægge ham tallene og spørge ham, om strafskærpelserne på voldtægtsområdet er slået igennem som ønsket. Trods utallige henvendelser er det dog ikke lykkedes at få ministeren til at stille op til et mundtligt interview.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Kontaktvoldtægten kan også begås af kolleger og venner, hvor der ikke nødvendigvis har været en optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

I en mail til B.T. oplyser Justitsministeriet, at man først forventer, at strafskærpelsen for alvor vil slå igennem for sager, hvor der faldt dom i løbet af 2017. Desuden nævnes det, at voldtægtssager er forskellige og der i sagerne i eksempelvis B.T.s gennemgang har været konkrete omstændigheder, der har ført til en lavere straf.

Voldtægtssager er forskellige

Det tilslutter Rigsadvokat Jens Røn sig:

»Det, man har lagt op til, der skulle straffes var en fuldbyrdet såkaldt overfaldsvoldtægt. Så har man lagt op til, at alle voldtægtssager skulle skærpes med et år. Men alle voldtægtssager er forskellige. Og andre sager, som ikke er overfaldsvoldtægter, har man sigtet mod domme på 2½-3 år. Og selvom det er en overfaldsvoldtægt, så kan der være omstændigheder i den enkelte sag, som gør, at straffen bliver højere eller mildere,« siger Jens Røn, der fortæller, at strafskærpelserne fra 2016 efter hans opfattelse er slået igennem på landsplan. Han tager dog et forbehold:

»Det overordnede billede, vi har fået fra de regionale statsanklagere, er, at de strafskærpelser, som man lagde op til for to år siden, er slået igennem. Dog med den tilføjelse, at der kan være forskellige konkrete omstændigheder i de enkelte sager, som gør, at man ikke lander på de tre år og seks måneders fængsel, der var udgangspunktet for en overfaldsvoldtægt. Og samtidig var det ikke alle voldtægter, der skulle skærpes til 3½ års fængsel. For andre typer voldtægter, hvor der har været fuldbyrdet voldtægt, der kan strafniveauet være lavere.«