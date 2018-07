Når ofre for voldtægt vidner mod deres gerningsmænd i retten, ligger deres liv ofte i ruiner. Det viser en unik gennemgang, som B.T. har lavet af omkring 100 domme for voldtægt, andet seksuelt forhold end samleje og forsøg på voldtægt.

Selv om voldtægten ligger et år eller mere tilbage, kæmper ofrene, der overvejende er unge kvinder, med alvorlige psykiske problemer som posttraumatisk stress, angst og mareridt. Flere ofre beskriver, hvordan de har svært ved at holde ud at være alene, men samtidig ikke tør forlade deres hjem, og i en række sager har voldtægtsofre måttet opgive deres uddannelse eller sygemelde sig fra deres arbejde.

Emilie Riddersholm er 19 år. For et års tid siden var Emilie udsat for en voldtægt. Foto: Bo Amstrup

19-årige Emilie Riddersholm oplevede at blive voldtaget for lidt over et år siden til en fest. Ligesom utallige andre unge kvinder og mænd oplevede hun, hvordan overgrebet med ét vendte op og ned på hendes liv.

»Det påvirkede mig enormt meget. Når jeg var i skole, så kørte mine tanker rundt, og jeg endte med at udvikle angst. Angstanfaldene forfulgte mig gennem dagen, og jeg kunne slet ikke holde ud at være i skolen,« siger Emilie Riddersholm, der var i gang med sin hf.

Halvdelen af voldtægtsofre opfylder kriterier for PTSD

Heldigvis var Emilie Ridderholms hf meget forstående. Hun fik hjælp af en skolepsykolog og er netop blevet student, på trods af at voldtægten og den efterfølgende retssag var skyld i, at hun endte med at få meget fravær og havde svært ved at fungere, når hun var i skole.

Og voldtægt har alvorlige konsekvenser for rigtig mange ofre, fortæller ledende psykolog på Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital Mikkel Arendt til B.T.

»På længere sigt vil skønsmæssigt omkring halvdelen af dem, der har været udsat for voldtægt, komme til at opfylde kriterier for PTSD. Dette indebærer typisk angstsymptomer, mareridt, og at offeret begynder at undgå ting, der minder dem om voldtægten. De får også tit symptomer på øget agtpågivenhed, sover dårligt om natten, har svært ved at koncentrere sig osv.,« siger Mikkel Arendt.

Mister tilliden til andre

I disse dage sætter B.T. fokus på voldtægt i Danmark. B.T.s gennemgang af voldtægtsdomme i Danmark gennem halvandet år viser blandt andet, at langt størstedelen af voldtægter begås af personer, der kender offeret i forvejen. Voldtægter, der ikke straffes lige så hårdt som overfaldsvoldtægter, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden. Men konsekvenserne for ofrene bliver ikke mindre, af at de kender deres gerningsmand på forhånd, fortæller Mikkel Arendt.

»Det er klart, at en overfaldsvoldtægt kan have den konsekvens, at man frygter for, om man kan være i sikkerhed nogen steder. Men hvis det er kontaktvoldtægt, hvor man kender folk og måske har været venner eller par med den, der begår voldtægten, så kan der blive problemer med tillid og med at stole på folk,« siger Mikkel Arendt.

Samme oplevelse har ledende sygeplejerske ved Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet Hanne Nielsen.

»Det, der i virkeligheden påvirker folk rigtig meget, det er, at de mister troen på, at mennesker vil hinanden det godt,« siger hun.

Du kan læse Emilie Ridderholms historie i B.T.s serie 'De voldtægtsdømte'.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.