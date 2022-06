Lyt til artiklen

Der er nok nogle gæster, som fik sig lidt af en overraskelse søndag aften på en café i Næstved.

Her vakte et ungt par nemlig en del opsigt, da de ikke kunne holde fingrene fra hinanden.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ifølge TV 2 Øst.

Det var ikke direkte sex, men en leg af seksuel karakter. Og det eskalerede så meget, at cafeen valgte at melde parret til politiet for anstødelig opførsel.

»Vi ønsker ikke direkte at sige, hvad de mere præcist lavede – men det, det yngre par lavede, var i kategorien af pilleri,« fortæller Palle Hansen fra politikredsens presseafdeling.

Hændelsen fandt sted midt i aftensmadstiden.

Parret blev sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Det blev dog endnu mere alvorligt for den ene af de to.

Da politiet fandt parret, blev den ene nemlig så oprevet, at han råbte efter politiet. Det udløste en sigtelse for at bryde ordensbekendtgørelsen.