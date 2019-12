En 19-årig kvinde og en 22-årig mand er sigtet for grov vold mod en blot 11 uger gammel baby.

Det unge par fra Varde blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Esbjerg og sigtet for i mindst to tilfælde at have udøvet vold mod barnet.

De to blev anholdt tirsdag.

Kvinden og manden er sigtet for sammen - mindst to gange - at have udøvet volden.

Efterforskningen fra Syd- og Sønderjyllands Politis har foreløbig vist, at spædbarnet fik brækket seks ribben, brækket venstre ankel og pådrog sig livsfarlige blødninger i hjernen.

Det skriver jv.dk.

Ifølge avisen var den unge kvinde dybt påvirket af sagen i retten.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.