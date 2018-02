Var du vidne til episoden, så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Herover kan du se en optagelse fra gerningsstedet. Video: Byrd/Steven Knap

Hundeluftere i området omkring skoven i Bistrup Hegn er søndag morgen blevet mødt af kampklædte politibetjente, som har afspærret skoven i jagten på den »farlige« gerningsmand.

Lørdag aften blev et 19-årigt par overfaldet af en mand med en økse på en tankstation i Birkerød. Nu, søndag morgen, foregår menneskejagten i skoven ved Bistrup Hegn.

En af dem, som bor i området omkring skoven, er Jacob Netteberg.

»Jeg gik ud til skoven klokken 09.20 ved Bistrup Hegn, hvor jeg møder en betjent på parkeringspladsen. Han stiger ud af bilen og har skimaske på og en automatriffel i hænderne. Han forklarer kort, at området er afspærret. En af de andre naboer, som lufter hunde i området, fortalte, flere betjente i den anden ende af skoven også havde afspærret området, fordi de mente, at gerningsmanden er derinde,« forklarer Jacob Netteberg til BT.

Han har en 15-årige søn, som i fredag nat befandt sig i nærheden af selvsamme tankstation i Birkerød.

»Man bliver utryg, når en mand går rundt med en økse, og jeg har en femten-årig søn, som var ude fredag nat til en fest knap 500 meter derfra (tankstationen, red). Lige nu er det godt at vide, at der er politi til stede.«

Overfaldet fandt sted på pladsen foran Circle-K-tankstationen på hjørnet af Bistrupvej og Birkerød Parkvej i Birkerød lørdag aften.

Gerningsmanden er stadig på fri fod.

»Vi er stadig massivt til stede i området, fordi ham skal vi have fanget. Vi anser ham for meget farlig, fordi det er et umotiveret overfald, hvor han ikke kender de forurettede. Nu har vi udsendt et foto af gerningsmanden, men man skal på ingen måde pågribe ham. På ingen måde! Han er farlig, når han laver de her ting. Man skal ringe til politiet med det samme,« siger Henrik Alstrup, vagthavende ved Nordsjællands Politi til BT.

Begge ofre er 19 år. De er uden for livsfare.

»De forurettede er blevet ramt i hoved og overkrop og er nu fragtet til Rigshospitalets Traumeafdeling. De er uden for livsfare,« lyder det videre fra Henrik Alstrup.

Et 19-årigt par er lørdag aften blevet overfaldet af en mand med en økse på en tankstation i Birkerød. Foto: Byrd / Steven Knap Et 19-årigt par er lørdag aften blevet overfaldet af en mand med en økse på en tankstation i Birkerød. Foto: Byrd / Steven Knap