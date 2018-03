Det er aldrig sjovt at få stjålet sin bil, men når det sker i det øjeblik, man skal afsted til fødegangen, fordi ens lille baby gerne vil ud og se den store verden, så kan det nærmest ikke ske på et mere uheldigt tidspunkt

Og det var ifølge Helsingør Dagblad tilfældet for et vordende forældrepar fra Helsingør, da de fredag skulle afsted mod fødegangen. Omkring klokken 17 ville den kommende far, en 32-årig mand, gøre bilen klar til at ræse afsted mod hospitalet fra parrets lejlighed i Folehaven.

Derfor løb han ud til bilen, startede den og lod motoren køre, mens han løb ind for at hjælpe sin 29-årige kæreste ud i den sorte Skoda Octavia.

Men da parret kom ud, var bilen væk fra parkeringspladsen foran lejligheden. I de ganske få minutter, bilen havde stået tændt og ulåst, havde en foreløbig ukendt gerningsmand, der formentlig var uvidende om parrets situation, stjålet bilen.

Nordsjællands Politi oplyser til Helsingør Dagblad, at bilen, der har indregistreringsnummeret BT 25 341, mandag endnu ikke var fundet.

Det vides ikke, hvordan fødslen gik, men ifølge Helsingør Dagblad er der ingen meldinger om, at tyveriet havde konsekvenser for fødslen.