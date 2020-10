En mand og en kvinde blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret sigtet for at have udøvet vold mod deres ni uger gamle tvillinger.

Ifølge politiet skulle volden have foregået i en periode på flere måneder over sommeren i en lejlighed i københavnsområdet.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og parret er beskyttet af navneforbud.

Sigtelsen blev imidlertid læst op, inden dommer Grethe Jørgensen valgte at lukke dørene.

Af den fremgik det, at parret er sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245 stk. 1 jævnfør straffelovens paragraf 246 ved at have udøvet vold på deres to børn med skade på liv og helbred til følge.

Når paragraf 246 tages i brug, skyldes det, at politiet mener, at volden har været af så grov karakter, at der foreligger en særdeles skærpende omstændighed, og straffen, hvis parret kendes skyldige, kan stige til fængsel på 10 år.

'§ 246: Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år,' fremgår det hos Danske Love.

Da parret er beskyttet af navneforud, er B.T. afskåret fra at gå i detaljer om de to. Men af deres sociale medier fremgår det, at i hvert fald den ene har en længerevarende uddannelse bag sig.

Det vides ikke, hvordan parret forholder sig til sigtelsen.

Begge er de varetægtsfængslet i 13 dage.