I takt med at decibel-måleren gjorde større og større udsving på de larmende musikanlæg, hobede testosteronen sig op i de unge menneskers kroppe.

På et tidspunkt nåede både decibel og hormoner det røde felt, og én gik over sin grænse. Pludselig røg de to grupper i totterne på hinanden. En med et våben på sig.

Seancen udviklede sig til en slåskamp, som både tililende forældre og politi måtte hjælpe med at afværge.

»Vi kører flere biler derud omkring klokken 23 søndag aften. Der er omkring 30 personer, hvor af nogle af dem har indledt et slagsmål,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjylands Politi Jens Claumarch.

Vagtchefen fortæller, hvordan de to grupper til at starte med havde siddet og nydt det gode pinsevejr på et grønt areal nær Gudenåen ved Bjerringbro.

De to grupper havde drukket lidt og hørt musik på hver deres Soundbox - et bærbart musikanlæg.

Gradvist havde den ene gruppe forsøgt at spille højere end den anden, og kort efter havde situationen udviklet sig.

»Der er i hvert fald to personer, som er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Nok også flere, men de fremgår ikke af systemet endnu. Og så er der minimum én, der er sigtet for overtrædelse af våbenloven. Jeg kan ikke se, hvilket våben der er tale om,« siger Jens Claumarch.

Vagtchefen oplyser, at ingen kom alvorligt til skade, og at hændelsen betragtes som 'almindelige' uoverensstemmelser mellem unge, som kunne have startet i skolegården.

»Blandt andet to, der er vild med den samme pige, eller den ene har kysset med den enes søster. Sådan noget som det,« siger Jens Claumarch.