To unge mænd er af Retten i Flensborg blevet idømt ungdomsfængsel i seks år for en række stenkast mod tilfældige bilister, oplyser DR tirsdag.

Blandt ofrene var en dansk kvinde, der i maj sidste år blev hårdt kvæstet.

I alt blev otte personbiler, to lastbiler og en bus beskadiget ved stenkastene, som strakte sig fra februar til maj sidste år, skriver DR.

Tre af tilfældene er blevet rubriceret som drabsforsøg.

Sagen har været behandlet af en ungdomsdomstol og bag lukkede døre af hensyn til de tiltaltes alder og udvikling. De er begge 19 år.

Anholdelsen af de to skete i juni. Straks tilstod de i alt 19 tilfælde af stenkast, rapporterede Flensborg Avis sidste sommer.

De farlige handlinger skete mod bilister på den tyske motorvej A7.

8. maj gik det ud over den 58-årige danske kvinde, da hun kørte under en bro ved Ellund umiddelbart syd for Padborg.

En 46 kilo tung sten blev væltet ud fra en bro, røg gennem forruden på kvindens bil, ramte hende på overkroppen og fortsatte ud gennem bagruden.

Det var kun med nød og næppe, at hun slap med livet i behold, har politiet tidligere ifølge Flensborg Avis sagt. Kvinden bor i Flensborg og arbejder i Danmark.

I løbet af perioden blev de sten, som de unge kastede ned over motorvejen, stadig tungere, og dermed blev også faren øget.

