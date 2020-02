Ingen kom alvorligt til skade, da en bil med unge tidligt lørdag morgen kørte ind i et hus i Glamsbjerg.

En husejer på Fyn fik sig tidligt lørdag morgen en forskrækkelse, da en bil pludseligt bragede ind i hans hus.

- 05.29 får vi en anmeldelse om en bil, der er kørt ind i et hus på Søndergade i Glamsbjerg.

- Ejeren er oppe på det her tidspunkt. Lige pludselig kommer en bil ind gennem gavlen - eller noget af den i hvert fald, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Gavlen på huset er blevet trykket ind som følge af påkørslen. Ejeren kom intet til ved ulykken.

I bilen sad flere unge, som efterfølgende stak af fra stedet. Inden de forlader stedet, når ejeren dog at have kontakt med dem, fortæller vagtchefen. Ejeren mener, at der var fire unge mennesker i bilen.

- På et tidspunkt går de så fra stedet. De har fået nogle knubs.

- Nu er vi så ved at finde ud af, hvem det var, og hvad årsagen var, siger Kenneth Taanquist.

Han forventer dog, at politiet snart vil finde de unge fra bilen.

- Vi har en idé om, hvem det er, for bilen er jo efterladt, så det er kun et spørgsmål om tid, siger han.

Da politiet endnu ikke har haft kontakt med de unge, står det ikke klart, om føreren af bilen har været påvirket.

